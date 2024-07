Tre nuovi ingressi nel Gruppo Made

La Sicilia è ancora fra le regioni protagoniste della continua fase di sviluppo di Grupppo Made. In pochi mesi sono state 14 le rivendite edili che hanno aderito al network Made, un Gruppo che oggi ha abbondantemente superato i 200 punti vendita in 18 regioni italiane.

Ferrante Techno Costruzioni. Nasce a Palermo come impresa edile e, nel 2013, amplia il suo core business con una rivendita di materiali edili, ulteriormente arricchita negli ultimi anni con prodotti e soluzioni per i settori della termoidraulica e il settore elettrico. L’offerta per l’edilizia è quanto mai ampia e comprende sistemi a cappotto, edilizia leggera, utensili ed elettroutensili, oltre che i tintometri per il colore per interni ed esterni. Più recentemente, è stato aperto un settore dedicato alla show-room per finiture, ceramiche e arredobagno. Oggi, confida Angelo Ferrante, l’azienda è pronta per fornire al cliente un servizio completo chiavi in mano, grazie alla completezza dell’offerta merceologica e alla professionalità dell’impresa edile che opera da anni sia nel mercato del nuovo che in quello della ristrutturazione. La scelta di entrare a far parte di Gruppo Made nasce dalla convinzione che il Gruppo sia sinonimo di forza, ma anche una opportunità di crescita professionale. Una condivisione di intenti che verrà presto sancita dalla nuova insegna che vedrà agganciati il tradizionale logo aziendale con quello del Gruppo.

Ma.Em. Di Emanuele Maugeri. Ha una storia ultra centenaria a Catania e di continua trasformazione effettuate da tre generazioni di imprenditori. Inizialmente impresa puramente edile, è diventata magazzino e impresa con la seconda generazione per poi, circa vent’anni, trasformarsi nella attuale attività che commercializza finiture, arredobagno, pavimenti, rivestimenti e rubinetterie per un pubblico quasi essenzialmente composto da privati. Il personale della show-room è molto qualificato e può vantare una importante specializzazione nella progettazione in 3D, sicuramente molto impattante di fronte alle richieste dei clienti. Per Emanuele Maugeri la scelta di entrare in Gruppo Made è stata dettata dalla considerazione che oggi far parte di un Gruppo di livello nazionale possa portare solo benefici, soprattutto in una zona dove la presenza della Gdo è molto avvertita. Per questo occorrono il supporto e i servizi del Gruppo.

L’Edilizia. A Canicattì (Agrigento) è attiva dal 2006 ed è un magazzino edile tradizionale che propone anche colore per esterni e una show-room finiture. Vi lavorano sei collaboratori oltre al titolare, Vincenzo Tolone, che è stato il convinto promotore dell’ingresso dell’azienda in Gruppo Made: l’obiettivo dichiarato è quello di far crescere la sua impresa commerciale utilizzando tutti i servizi che il Gruppo mette a disposizione dei suoi aderenti, partendo dal programma formativo, ma anche per poter avere un accesso facilitato a nuove linee di prodotti e di categorie merceologiche, utili per il reale sviluppo dell’attività.