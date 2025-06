Viteria sfusa in rivendita con le soluzioni espositive modulari Masidef

Masidef propone soluzioni modulari per rispondere con praticità alle esigenze quotidiane di artigiani e addetti ai lavori, ottimizzando la gestione degli spazi e offrendo un’esperienza d’acquisto più flessibile e su misura.

L’introduzione della viteria sfusa in rivendita consente di bilanciare le esigenze di distributore e cliente. Il rivenditore può gestire uno scaffale e un magazzino più chiari, mentre il cliente può acquistare i prodotti nelle quantità che desidera.

Masidef, grazie alla sua linea dedicata al fissaggio professionale, offre soluzioni espositive complete e modulari basandosi sulle necessità del punto vendita, con proposte ad hoc per ogni categoria merceologica.

Combinazione vincente

Il concetto di viteria sfusa non è ancora presente nella maggior parte delle rivendite edili. Tuttavia, la combinazione che affianca prodotto confezionato e sfuso comporta vantaggi, anche e soprattutto per il rivenditore.

Succede frequentemente infatti che le scatole, aperte per soddisfare le esigenze del cliente, siano poi destinate a rimanere scondizionate in modo disordinato sullo scaffale.

La vendita sfusa contribuisce non solo al mantenimento di un banco più ordinato e a giacenze definite, ma consente anche al professionista edile di acquistare la giusta quantità del prodotto che gli occorre.

Prodotti certificati

La gamma Masidef dedicata al fissaggio professionale comprende viti per cartongesso, truciolari e per serramenti, per strutture portanti in legno, viti metriche a testa esagonale e testa tonda con quadro sotto testa.

I prodotti sono certificati Ce, Eta e Din a garanzia della sicurezza e durabilità della costruzione, della conformità alle normative di cantiere e delle prestazioni adeguate al contesto di utilizzo (interno, esterno, strutturale).

di Sara Giusti