Igiene e salubrità degli ambienti con le soluzioni Cap Arreghini: intervista a Matteo Centis

Mai come in questo momento la parola igienizzare è entrata nel lessico comune. L’emergenza sanitaria esplosa con il coronavirus ci ha messo di fronte all’importanza della salubrità degli ambienti, soprattutto quelli interni in cui passiamo fino all’80% del nostro tempo.

Da sempre sensibile alle tematiche della salute e del benessere, Cap Arreghini, azienda di prodotti vernicianti di Portogruaro (Venezia) propone soluzioni concrete che rispondono ai requisiti di igiene e pulizia per il trattamento di pareti, soffitti e strutture in metallo, legno e plastica secondo le più stringenti esigenze, a tutela degli ambienti e delle persone che vivono al loro interno. Ne parliamo con Matteo Centis, responsabile trade marketing dell’azienda.

Domanda. Quali sono le soluzioni Cap Arreghini per igienizzare gli ambienti interni?

Risposta. Cap Arreghini dispone di una molteplicità di soluzioni conformi ai più alti standard igienico-sanitari per gli ambienti interni, sia in ambito pubblico che privato. Si tratta di prodotti specifici destinati a eliminare la muffa e contrastarne la ricomparsa, a eliminare lo smog contrastando la formazione e il deposito di sporcizia, muffe e batteri. Infine finiture, in grado di resistere all’abrasione e alla pulizia con i comuni detergenti domestici, certificate Haccp (il protocollo per prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti ndr), idonee all’applicazione in ambienti a uso alimentare e ospedaliero.

D. Facciamo qualche esempio…

R. Per esempio, i prodotti della linea Sanacap sono in grado di risolvere in due semplici mosse le problematiche legate all’umidità e alla muffa. Alla base del ciclo c’è B1, soluzione fungicida in grado di sconfiggere la muffa in profondità; le superfici, pretrattate con B1, possono poi essere tinteggiate con specifiche pitture igienizzanti, anch’esse additivate con fungicidi, che vanno a proteggere ulteriormente l’ambiente dalla comparsa della muffa. Tra i prodotti più importanti possiamo citare Gradiente Active, pittura anticondensa, formulata con particolari microsfere cave di vetro che le conferiscono un basso coefficiente di trasmissione termica, assicurando una minima differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l’aria all’interno dell’abitazione. In questo modo si evita la formazione di condensa, prima causa della muffa. Altro prodotto importante è Sana Active, idropittura per interni additivata con fungicida, che garantisce resistenza contro diverse tipologie di muffa, oltre a essere altamente resistente allo sporco e ai lavaggi con i comuni detergenti.

D. Si tratta di prodotti nuovi?

R. Molti sono prodotti che l’azienda produce da tempo. I prodotti novità sono A1 e C1 e vanno a completare la gamma Sanacap, rappresentando soluzioni specifiche per la rimozione della muffa negli ambienti interni ed esterni.

D. Si tratta di prodotti certificati?

R. Sì, stiamo investendo molto nelle certificazioni perché siamo convinti che sia importante dare prova della reale qualità dei prodotti. I nostri smalti all’acqua sono certificati Haccp, altri prodotti sono certificati Leed, contribuendo alla costruzione di edifici a basso impatto ambientale; altri sono certificati in classe A+, a garanzia di una bassa emissione di sostanze nocive negli ambienti interni.

D. Per l’applicazione invece è richiesta una formazione particolare?

R. Sono prodotti che non necessitano di una grande preparazione: è importante però seguire le indicazioni riportate sulle schede tecniche, quindi rispettare i tempi, diluire correttamente i prodotti e preparare adeguatamente il supporto. In ogni caso, sul nostro sito mettiamo a disposizione tutti gli strumenti informativi per un’applicazione a regola d’arte. Inoltre a settembre avvieremo la CapAcademy 4.0 che consiste in webinar teorici e pratici sui prodotti Cap Arreghini rivolti a rivenditori partner, agenti dei rivenditori, applicatori e decoratori.

D. Con l’emergenza covid-19 tante aziende hanno prodotto sostanze igienizzanti. Che cosa differenzia le soluzioni Cap Arreghini dalla concorrenza?

R. I sistemi igienizzanti Cap Arreghini sono composti da prodotti altamente performanti specifici per assicurare la salubrità degli ambienti interni, aspetto che, oggi più che mai, è di primaria importanza. In questa situazione particolare, Cap Arreghini sta puntando su prodotti di alta qualità e tecnologicamente avanzati: ha utilizzato la nanotecnologia per realizzare soluzioni in grado di migliorare la qualità dell’aria sviluppando Bioclean Active, una pittura per interni che, grazie alla sua composizione, possiede la doppia funzione di anti-inquinante e anti-batterico. Cap Arreghini con le sue soluzioni è in grado di garantire un elevato livello di qualità e il rispetto dei requisiti certificati. Se prendiamo ad esempio i prodotti della linea Sanacap, oltre a garantire una finitura esteticamente impeccabile per ogni tipologia di ambiente interno, assicurano una elevata protezione contro la muffa essendo additivati con la stessa quantità di fungicida.

D. Dove si possono trovare questi prodotti?

R. Le soluzioni igienizzanti Cap Arreghini si possono trovare in tutta Italia presso i rivenditori partner dell’azienda. Per qualsiasi informazione il professionista o il privato può inoltre rivolgersi alla nostra assistenza tecnica oppure al rivenditore di prossimità. Sul nostro sito, nell’apposita area rivenditori, selezionando provincia e città, è possibile trovare il negozio più vicino.