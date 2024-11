Copertec System, il sistema anticaduta certificato che salva la vita

Copertec System, il sistema anticaduta di Cavatorta e disponibile in due versioni, è studiato per la protezione permanente nel lavoro su lucernari non calpestabili. È il primo ad aver ottenuto il bollino blu del Cnr.

Il lavoro edile comporta spesso dei rischi che possono essere opportunamente evitati attraverso l’impiego di attrezzature e strumenti dedicati.

Ogni tipologia di intervento si caratterizza per differenti livelli di rischio: la costruzione e la manutenzione delle coperture di edifici industriali, commerciali e agricoli rientrano tra le attività ad alta pericolosità, che meritano misure di sicurezza adeguate.

Per scongiurare infortuni e incidenti Cavatorta ha ideato un sistema ad hoc, il Copertec System.

Sicurezza del sistema anticaduta

Azienda specializzata nella produzione di reti metalliche, con export in più di 50 Paesi e un fatturato di gruppo di oltre 140 milioni di euro grazie ai suoi sei stabilimenti produttivi, Cavatorta ha messo a punto Copertec System.

Si tratta di un sistema per la protezione permanente anticaduta per lucernari non calpestabili: è applicabile sia all’interno, sull’orditura portante della copertura, sia all’esterno su pannelli sandwich in doppia lamiera o su lastre metalliche grecate e/o ondulate.

Le reti elettrosaldate in acciaio, correttamente installate, possono sopportare il peso di una persona.

Per rendere il sistema certificabile occorre seguire le indicazioni di posa in opera descritte rilasciato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per le Tecnologie della Costruzione (Itc-Cnr).

Acciaio zincato

L’impiego di Copertec System prevede l’utilizzo delle reti anticaduta Copertec o Coperplax.

Copertec è il primo e unico sistema anticaduta permanente ad aver ottenuto la certificazione dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Itc-Cnr) di San Giuliano Milanese, con Agrement Tecnico n. 650/14 del 29.10.2014.

Questa certificazione, unica nel suo genere, riguarda il sistema di protezione nella sua interezza (rete e posa in opera) e ne attesta la grande affidabilità. Nello specifico, Copertec è una rete elettrosaldata in acciaio zincato con triplo vivagno alle estremità.

L’impiego è finalizzato alla protezione dai rischi di caduta in fase di manutenzione delle lastre in cemento-amianto e dei lucernari zenitali presenti nelle coperture degli edifici a destinazione industriale, agricola e commerciale.

Copertec offre, inoltre, la possibilità di installare un sistema anticaduta a norma che non richiede l’intervento di un tecnico che ne certifichi la conformità.

Rete plastificata

Coperplax è la versione plastificata di Copertec. Si tratta di una rete elettrosaldata in plasticata con triplo vivagno alle estremità.

I fili trasversali e longitudinali della rete elettrosaldata, entrambi lineari, sono in acciaio zincato.

La plastificazione avviene attraverso un esclusivo processo di sinterizzazione elaborato da Cavatorta (Galvaplax Process) che garantisce grande resistenza nel tempo.

Il filo di base d’acciaio, zincato a caldo, viene immerso in un bagno di primer speciale, elemento fondamentale ai fini di un perfetto ancoraggio del Pvc al metallo.

Segue la plastificazione mediante un processo di fusione a letto fluido, che garantisce una copertura pulita ed omogenea su tutta la superficie della rete.

Installazione in interno

Il sistema Copertec System è posizionato sotto i lucernari in materiale plastico non calpestabili e ancorato direttamente sulla struttura portante della copertura seguendo una tra gli schemi di posa descritti nell’Agrèment Tecnico.

Per l’ancoraggio della rete (Copertec o Coperplax) sono proposte tre opzioni di profili e di viti da scegliere in base al tipo di struttura su cui va eseguito l’ancoraggio.

Elementi per ancoraggio 1 di 3

Installazione in esterno

Nel caso di coperture rivestite con pannelli sandwich in doppia lamiera o lastre metalliche grecate-ondulate, il sistema può essere ancorato direttamente sugli stessi, sopra ai lucernari, seguendo uno tra i due schemi di posa descritti nell’Agrèment Tecnico.

In questo caso, essendo la rete esposta agli agenti atmosferici, occorre necessariamente usare la rete nella sua versione plastificata (Coperplax) ancorandola con appositi accessori (piastra inox con relativa guarnizione Epdm e tre rivetti per piastra).

di Alice Fugazza