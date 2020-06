di Roberto Bolici

La condizione di estrema fragilità che caratterizza il contesto territoriale italiano rispetto ai sismi è un dato di fatto. Per questo, i metodi di progettazione e le norme di settore hanno dedicato sempre più attenzione al tema, al fine di fornire gli strumenti per realizzare strutture sismo resistenti, in grado di minimizzare gli effetti conseguenti a un evento sismico.

La normativa tecnica sulla sicurezza strutturale

La normativa tecnica (Norme tecniche per le costruzioni recentemente aggiornate con il decreto ministeriale del 17 gennaio 2018 e con la relativa circolare applicativa N. 7/2019) fissa i criteri per costruire una struttura in modo da prevenire danni, a persone e cose, in seguito a un evento sismico. Fornisce quindi i criteri generali di sicurezza, precisa le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definisce le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, tratta gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Progettazione e scelta delle tecnologie

Il progettista deve prima di tutto valutare il contesto in cui si dovrà costruire, analizzando il valore dell’azione sismica e le caratteristiche geologiche del sottosuolo. Successivamente dovrà tenere conto di una serie di fattori in ordine agli aspetti produttivi, fattori logistici e fattori di organizzazione imprenditoriali.

Nuove costruzioni e sistemi costruttivi

Nella classificazione dei sistemi di produzione edilizia riferiti ai materiali che caratterizzano le strutture principali, si individuano tradizionalmente alcune grandi categorie che nel tempo si sono evolute assicurando un comportamento antisismico aggiornato:

– Sistemi costruttivi in muratura armata (laterizio, calcestruzzo vibrocompresso, calcestruzzo aerato autoclavato, pietra agglomerata, pietra naturale)

– Sistemi costruttivi in polistirene espanso

– Sistemi costruttivi in carpenteria metallica

– Sistemi costruttivi in legno

Dispositivi antisismici

La protezione sismica delle strutture civili, industriali e infrastrutturali, realizzata a mezzo dispositivi meccanici di isolamento, rappresenta un importante obiettivo dell’ingegneria strutturale allo scopo di minimizzare i danni alle costruzioni e di salvare vite in caso di terremoti di elevata intensità:

– Isolatori sismici

– Dissipatori sismici

Giunti strutturali

Un giunto strutturale ben progettato consente un movimento sufficiente delle parti oscillanti consentendo alla struttura di rimanere illesa dal sisma.