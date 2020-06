Mapei fiorisce con Città-Giardino a Cervia

Mapei rinnova la collaborazione col Comune di Cervia e gli organizzatori per sostenere la nuova edizione di Cervia Città Giardino-Maggio in fiore, che avrà luogo tra Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata per tutta l’estate, fino alla fine di settembre. La 48esima edizione sarà caratterizzata da un clima un po’ particolare: non vedrà la partecipazione degli enti, delle aziende e dei partecipanti invitati, a causa della situazione creatasi con l’emergenza sanitaria legata al covid-19. Tuttavia, in tanti hanno scelto di contribuire ad abbellire le città offrendo fiori e piante attraverso la collaborazione con i vivaisti e i produttori della zona, dimostrando grande sensibilità e amore verso Cervia.

Come le passate edizioni Mapei avrà visibilità durante la manifestazione attraverso tre giardini allestiti a Milano Marittima, due all’interno del Parco Treffz e uno nella Rotonda Cadorna, in cui verrà posizionato un pannello dedicato alle soluzioni Mapei per l’arredo urbano: Urban Systems. Uno dei due allestimenti di parco Treffz, un giardino di Rose Cinco de Mayo, dai fiori rossi e gialli, sarà dedicato ad Adriana Spazzoli, Direttore Marketing & Comunicazione Mapei fino al 2019, anno della sua scomparsa, da sempre legata alla città e grande sostenitrice della manifestazione.

Nonostante la situazione complessa, gli organizzatori hanno organizzato all’interno della manifestazione altri eventi, tra cui: Angoli Fioriti, l’iniziativa che coinvolge la comunità per abbellire i balconi, i giardini e angoli delle proprie case, e una mostra fotografica all’aria aperta intitolata Rinascita della Pineta posizionata all’interno della pineta devastata dalla tromba marina di luglio 2019.

La collaborazione di Mapei con Cervia Città Giardino, iniziata nel 2006 e consolidatasi negli anni, si inserisce tra le iniziative dell’Azienda volte a permettere una maggiore fruibilità dei territori e a migliorare il benessere dei cittadini per contribuire alla diffusione sempre più elevata della cultura della sostenibilità.