Con Edil 2024 a Bergamo torna la fiera dell’edilizia

Bergamo riaccende i riflettori sul mondo delle costruzioni con Edil 2024, un evento di risonanza nazionale. La Fiera dell’Edilizia 2024 si svolgerà dal 26 al 28 aprile nei padiglioni della Fiera di Bergamo e diventerà il palcoscenico privilegiato per l’innovazione e la sostenibilità nel mondo delle costruzioni. All’evento sarà presente anche Virginia Gambino Editore.

Bergamo rappresenta storicamente il più importante distretto economico italiano nel settore delle costruzioni, grazie alla presenza di numerose imprese edili e di una rete innovativa di professionisti. Questi fattori la rendono la provincia più attiva nel settore edile in Italia. Il settore dell’edilizia è uno dei principali motori economici del nostro paese, e nell’asse Brescia-Bergamo-Milano rappresenta uno dei principali distretti italiani, con un valore economico paragonabile a quello di un intero stato del centro Europa.

Il ritorno

La Fiera dell’Edilizia è stata per anni un evento di grande rilevanza nel settore delle costruzioni italiano e desidera tornare protagonista nell’era dell’Edilizia 5.0. In un’era in cui l’edilizia è chiamata a rinnovarsi per rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla digitalizzazione, l’evento si propone come un catalizzatore di idee e soluzioni, ponendo le basi per la costruzione di un futuro sostenibile e interconnesso.

Le presenze

Grazie alla collaborazione con tutti i rappresentanti della filiera delle costruzioni, a partire dall’Università degli Studi Bergamo, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali, sino ai sindacati dei lavoratori e agli enti bilaterali, la community della fiera intende favorire il processo di innovazione del settore delle costruzioni, ponendo l’obiettivo di proiettare le imprese verso un Cantiere digitale e sostenibile, un modello che promette di ridefinire i canoni del settore. Saranno tre giorni di lavoro intensi, in cui i massimi esponenti della politica, della finanza e dell’economia incontreranno le imprese e i professionisti coinvolti nella filiera. Sessioni plenarie, workshop e incontri formativi offriranno un’occasione unica per essere protagonisti del futuro dell’edilizia.

Dove si trova

La Fiera di Bergamo, situata in una posizione strategica vicino all’Aeroporto di Milano Orio al Serio e alle principali reti viarie del nord Italia, presenterà incessanti innovazioni tecnologiche legate ai temi emergenti della green economy e delle smart city. Questo cambio di paradigma riflette una crescente sensibilità ambientale e la richiesta di nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

Sotto i riflettori

1. Focus Innovazione: Promuovere un approccio manageriale innovativo nel mondo dell’impresa edilizia, integrando criteri di sostenibilità e efficienza energetica nei processi costruttivi e di ristrutturazione, sviluppare competenze mirate per la gestione del ciclo di vita degli edifici e valorizzare il ruolo dell’operatore edilizio e del capitale umano.

2. Focus Intelligenza Artificiale: Esplorare le opportunità offerte dall’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle varie attività dell’impresa edile, dalla progettazione alla gestione delle commesse, miglioramento della sicurezza sul lavoro e automazione del cantiere moderno.

3. Focus Sostenibilità: Adottare un modello edilizio che rispetti i principi di efficienza e innovazione, con enfasi sulla qualità dei materiali, sull’ottimizzazione del consumo di CO2 e sulla completa riciclabilità dei componenti, in linea con i principi di economia circolare.

4. Focus Smart Building: Il Futuro dell’Edilizia Intelligente secondo Ambrosetti in confronto con le imprese. Il forum organizzato da The European House – Ambrosetti si propone come un evento di riferimento per delineare il futuro dell’edilizia intelligente in Italia. Con il contributo di esperti e leader del settore, si focalizzerà sulla promozione di strategie innovative per l’integrazione di tecnologie smart negli edifici, sottolineando l’importanza della sostenibilità, dell’efficienza energetica e del benessere abitativo. L’obiettivo sarà quello di definire azioni concrete per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile dell’edilizia, valorizzando al contempo il capitale umano e l’eccellenza italiana nel settore.

5. Focus Condominio: Come noto, i condomini rappresentano circa il 61% delle abitazioni principali in Italia, secondo i dati dell’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) relativi al 2020. Questo dato sottolinea l’importanza di affrontare le sfide legate alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico di tali edifici. Oltre l’85% dei condomini italiani è stato edificato prima dell’introduzione delle norme per la certificazione energetica, rendendoli energivori e necessitanti di interventi di ristrutturazione e efficientamento energetico, oltre che di digitalizzazione. Solo il 7% dei condomini italiani ha usufruito del Superbonus fiscale, il che indica un ampio potenziale di mercato per le imprese di costruzione e gli impiantisti in collaborazione con gli amministratori condominiali qualificati, le loro associazioni e gli enti locali, regionali e nazionali.