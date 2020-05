Dierre Next Elettra: la porta blindata è ancora più smart e sicura

Dierre presenta la nuova porta blindata Next Elettra, che unisce domotica, sicurezza e design. Grazie alla sua tecnologia innovativa, la porta si controlla con lo smartphone e con chiavi di ultima generazione, in maniera semplice e sicura.

Next Elettra è dotata di una serratura motorizzata a cilindro di ultima generazione, controllata a distanza tramite bluetooth dal Key-fob, un telecomando dotato di un unico tasto per l’apertura e la chiusura della porta. Al telecomando è integrata una chiave a scatto per lo sblocco meccanico della serratura in caso di blackout.

Su entrambi i lati della porta il diottro, un sistema ottico luminoso, indica lo stato della porta e il suo corretto funzionamento. La porta è inoltre dotata di lettore biometrico di impronte digitali e tastiera esterna che consente l’apertura della serratura inserendo un codice numerico.

Il sistema più smart per gestire la porta blindata Next Elettra è però l’app My Door, disponibile per iOS e Android. Grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva, è in grado di collegare via bluetooth il cellulare alla serratura per governare l’apertura e la chiusura. Attraverso l’app vengono programmati anche i Key-fob, che possono essere impostati come padronali o di servizio, facendo in modo che ogni chiave elettronica apra la porta solo in determinati orari e in uno specifico giorno della settimana.

La porta blindata Next Elettra è disponibile in quattro configurazioni principali:

– Sleek e Wall Security, con installazione rasomuro e cerniere a scomparsa,

– Synergy In, versione full optional per interni

– Synergy Out con telaio anticondensa in acciaio rivestito in PVC.

La scocca è composta da due lamiere in acciaio zincato, per combattere anche la corrosione, e integra uno speciale sandwich isolante brevettato che garantisce il miglior isolamento termoacustico.

Nei prossimi mesi verranno aggiunti alle dotazioni di Next Elettra la connessione della serratura al wi-fi di casa – per avere sullo smartphone informazioni in tempo reale sullo stato della porta – e l’antifurto incorporato per segnalare i tentativi effrazione.