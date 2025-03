Climatizzazione, dispositivi elettronici, illuminazione, sicurezza: gli ambiti in cui agisce l’automazione domestica si allargano sempre di più.

Certo, quasi sempre ogni funzionalità può essere controllata dallo smartphone. Ma, per dirla in termini tecnici: questo non è un casino? E se qualcuno della famiglia volesse cambiare i parametri di luce o clima, per fare un esempio, e non avesse installato l’app sul proprio smartphone, o non possedesse proprio il cellulare, come si fa?

La risposta sta nei pannelli di controllo, la nuova frontiera. Si tratta di schermi dedicati alle app che fanno funzionare la casa.

Amazon ne ha appena lanciato uno maxi, ma sono molte le aziende che si propongono in questo nuovo business.

Al recente Ces 2025 di Las Vegas, per esempio, Aqara ha presentato una serie di suoi dispositivi per la casa smart.E tra le principali novità c’è una gamma di pannelli di controllo a parete e interruttori intelligenti, abbinati a sensori di presenza e di temperatura, oltre a una selezione ampliata di controller Thread.

Va da sé che chi si occupa di impiantistica, dall’operatore al progettista, non potrà più prescindere dalla conoscenza di soluzioni di questo tipo.

Pannelli di controllo a parete Aqara

I pannelli di controllo a parete di Aqara sono tre: Panel Hub S1 Plus, Touchscreen Dial V1 e Touchscreen Switch S100 Us. Sono dotati di interfacce touchscreen e servono a controllare in modo centralizzato l’intera casa, senza bisogno di uno smartphone e, soprattutto, in modo più comodo.

Il Pannel Hub S1 Plus, per esempio, abilita il controllo centralizzato dell’intera casa intelligente attraverso un’unica interfaccia. Si può quindi interagire con i dispositivi in modo intuitivo senza utilizzare uno smartphone.

Il pannello sostituisce un interruttore tradizionale ed è cablato per controllare e automatizzare fino a due dispositivi di illuminazione. Tutti i dispositivi come videocamere di sicurezza, serrature, termostati, luci, tende sono collegati via wi-fi a doppia banda al touchscreen da 6,9”.

Il pannello S1 Plus è anche un hub nello standard Zigbee e bridge Matter per i dispositivi Zigbee di Aqara (tradotto: può gestire i dispositivi abilitati a quei due ambienti software).

Un’altra novità è il citato Touchscreen Dial V1, con piccolo touchscreen rotondo da 1,32″. Il quadrante rotante gestisce e automatizza fino a due apparecchi di illuminazione cablati e controlla in modalità wireless più dispositivi e scenari intelligenti.

Il feedback aptico (che simula un click fisico) consente di regolare in modo intuitivo i dispositivi come la modifica della temperatura del colore delle luci, la posizione di apertura o chiusura delle tende e la temperatura dei termostati, anche grazie a un sensore di temperatura e umidità per il controllo della climatizzazione e un sensore di presenza per l’attivazione dello schermo di prossimità.

Infine, il Touchscreen Switch S100 US è un interruttore intelligente ibrido a 2 canali, che integra pulsanti e touchscreen da 1,3”. Oltre a controllare dispositivi di illuminazione cablati, gestisce in modalità wireless i dispositivi.

Il touchscreen può essere utilizzato anche per regolare con precisione i dispositivi, con connettività Thread anche questo supporta lo standard Matter over wi-fi (che, ricordiamo, è stato adottato dai più grandi gruppi di elettronica per la casa) e funziona come router.

di Stefano Lavori