Andris Pavan nuovo presidente di Cortexa

In Cortexa a Diego Marcucci succede Andris Pavan. Il nuovo presidente, eletto dall’assemblea, porterà avanti la missione di Cortexa nella diffusione della cultura dell’eccellenza nel sistema a cappotto. «Prendo le redini di un progetto già brillantemente avviato», ha commentato Andris Pavan, che è anche direttore marketing di Röfix. «Ritengo che oggi più che mai il ruolo di Cortexa sia cruciale per determinare nuovi paradigmi di qualità, sicurezza, sostenibilità e salubrità nel costruito. Sono onorato e fortemente motivato nel potere sviluppare ulteriormente questo percorso, con la collaborazione di tutte le aziende aderenti a Cortexa. In qualità di socio Cortexa, ho già potuto apprezzare gli ottimi risultati raggiunti negli anni della Presidenza di Diego Marcucci. Intendo dunque, durante il mio mandato, operare in continuità con il piano che ci siamo dati e con chi mi ha preceduto, sempre con il focus principale di promozione dell’Eccellenza nel Sistema a Cappotto. Conto sul supporto di tutti i membri Cortexa, che sapranno senza dubbio contribuire al raggiungimento di obiettivi comuni sempre più ambiziosi, e su una sempre più vasta cooperazione con gli altri attori della filiera».

Diego Marcucci, di Cromology, da quest’anno è chairman del marketing Committee di Eae, l’associazione europea dei produttori di sistemi a cappotto.