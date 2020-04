Le tante facce del laterizio: il tetto secondo Pica

Esperienza, selezione accurata delle materie prime e tecnologie produttive all’avanguardia fanno di Pica, brand di Terreal Italia, uno dei punti di riferimento del mercato italiano delle coperture.

Specialista in tetti da oltre 60 anni, con la sua ampia gamma di prodotti offre la soluzione migliore per qualsiasi tipologia abitativa. Oltre alle numerose varietà di tegole, la gamma Pica si completa di vari accessori di falda in cotto come aeratori, colmi e fermaneve e accessori funzionali come ganci, guaine e linee vita, per un tetto in laterizio funzionale e di fascino.

Pica: tegole per ogni stile

Pica offre una vasta gamma di tegole di varia natura, a partire dalla più diffusa in Italia: la tegola portoghese. Grazie alle sue doti estetiche e funzionali, questa tegola nasce dall’evoluzione del coppo tradizionale e la sua colorazione naturale si inserisce in maniera coerente nel contesto paesaggistico-architettonico italiano. La gamma delle tegole portoghesi si completa ulteriormente con la colorazione a ingobbio, una speciale tecnica che garantisce un’aderenza eccezionale del colorante e una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

Pica propone anche un’ampia varietà di tegole marsigliesi, largamente diffuse in tutta Europa, in particolare su tetti ad elevata pendenza o con grandi superfici. La sua peculiare linearità esalta i valori e le forme dell’ambiente costruito e la varietà geometrica dei tetti.

Si distingue per la sua forma leggermente ondulata, invece, la tegola olandese, che conserva inalterate le sue caratteristiche estetiche classiche, sposandosi perfettamente anche con architetture moderne.

Tra le tegole strategiche il Novocoppo con dodici pezzi al metro quadrato è particolarmente performante non solo per le caratteristiche tecniche e di resistenza, ma anche per le sue undici colorazioni, che spaziano dai colori tenui come il giallo, agli antichizzati come Pieve Toscana, a quelli più moderni come nero, grigio e Testa di Moro.

Pica assicura e garantisce la continuità estetica e funzionale delle coperture, proponendo anche una ricca gamma di pezzi speciali e colmi che rispondono ad alcune esigenze pratiche in copertura, assecondando le più diverse esigenze architettoniche. Tra questi fermaneve, aeratori e camini, varie tipologie di colmi e tegole speciali, come portantenna, tegole di bordo e tegole portoghesi a doppia onda.