Borgo Pica: la terracotta rinnova la tradizione

È on line Borgo Pica, video che anticipa il nuovo sito e catalogo generale dei prodotti Pica, brand parte di Terreal Italia che si affianca allo storico brand SanMarco.

Grazie a uno storytelling emozionale, il video descrive i valori di Pica: famiglia, tradizione, natura, paesaggio, storia. Attraverso un rapporto privilegiato con i consumer e i progettisti legati ad una architettura tradizionale e correlata alla bellezza del nostro territorio, Pica ha saputo sostenere realizzazioni green, ecosostenibili e vicine ad una tutela del costruito.

La nuova immagine coordinata di Pica interpreta questa identità, collegando con un filo conduttore passato, presente e futuro di un brand, capace di parlare al cuore dei progettisti.

Da gennaio 2018 il brand Pica è stato acquisito da Terreal Italia, con l’obiettivo di consolidare e aumentare la presenza sul mercato nazionale e all’estero, affiancandolo al già noto brand SanMarco.

Specializzata nella produzione di sistemi di involucro in terracotta, Terreal Italia fonde esperienza e capacità produttive, offrendo al mercato un’ampia gamma di prodotti: dalle tegole ai coppi, dai mattoni a pasta molle a quelli estrusi, dai pavimenti in cotto agli elementi di architettura, dalle tavelle alle facciate ventilate e soprattutto sistemi completi di involucro per la realizzazione di coperture, pareti e pavimenti nel segno della modernità.

La flessibilità produttiva dell’azienda permette di avvicinare la terracotta alle richieste prestazionali ed estetiche della contemporaneità dando nuovo slancio ad una materiale protagonista nell’architettura del futuro.