Isotec di Brianza Plastica a Klimahouse 2020

Il sistema termoisolante Isotec di Brianza Plastica è protagonista a Klimahouse 2020 (Settore CD – Stand C18/64).

Il pannello Isotec in poliuretano espanso garantisce elevate prestazioni isolanti (λD=0,022) e, grazie al correntino in acciaio integrato, permette di supportare qualsiasi tipologia di rivestimento di copertura e la ventilazione del sottomanto.

Isotec consente di realizzare coperture isolate e ventilate, con la massima semplicità e velocità di posa. Il sistema è adatto per essere installato su tutti i tipi di strutture portanti ed è compatibile con tutti i rivestimenti, continui o discontinui. L’impiego di rivestimenti continui in copertura ne consente l’utilizzo anche in presenza di pendenze inferiori ai 17° (30%).

Inoltre, grazie al rivestimento su entrambe le facce di una lamina di alluminio goffrato, il sistema presenta un’efficace funzione di seconda impermeabilizzazione contro le infiltrazioni accidentali.

Il sistema Isotec consente di creare una coibentazione continua ed omogenea dell’involucro edilizio, eliminando i ponti termici. Isotec ed Isotec Parete si posano completamente a secco, con grande rapidità, adattandosi a qualsiasi tipo di scelta estetica ed architettonica.