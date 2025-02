Controtelaio monoblocco per finestre ad alta coibentazione termica

Inquadra è un controtelaio monoblocco da interporre tra muro e serramento. Grazie alla sua struttura e ai materiali isolanti mantiene le prestazioni termiche e acustiche degli infissi per garantire la massima coibentazione.

La coibentazione del foro finestra è essenziale per garantire comfort abitativo, eliminando i ponti termici e assicurando temperature omogenee in tutti i punti della casa. I monoblocchi per finestre Inquadra di DeFaveri sono studiati per assicurare massime prestazioni e durabilità nel tempo.

Completamente su misura, Inquadra è un controtelaio monoblocco da interporre tra muro e serramento. Grazie alla sua struttura e ai materiali isolanti, mantiene le prestazioni termiche e acustiche degli infissi.

Progettato con una struttura solida che non si deforma, è ideale per garantire un isolamento ottimale degli ambienti della casa. Una volta installato, si integra perfettamente con la muratura, prevenendo la formazione di crepe o cavillature nel tempo.

Disponibile da rasare o da intonacare, Inquadra può essere predisposto per qualsiasi sistema oscurante ed è adatto a diverse tipologie costruttive. Inoltre, è abbinabile ai sistemi di ventilazione meccanica Dfvmc.

DeFaveri ha curato ogni dettaglio, arricchendo il sistema Inquadra con soluzioni innovative e tecnologiche per rispondere alle più diverse esigenze del cantiere.

Come tutti i monoblocchi dell’azienda, Inquadra è realizzato con isolante Eps conforme ai Cam e assemblato con collanti specifici e un sistema meccanico di staffe e rinforzi, che lo rendono stabile e resistente alle deformazioni.

Il sistema coniuga qualità realizzativa, estetica, durabilità e semplicità nella fase progettuale e di installazione.

di Sara Giusti