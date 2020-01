FederlegnoArredo promuove la risoluzione del Parlamento Ue

L’onda verde che, con il fenomeno Greta, ha occupato le pagine dei giornali e delle discussioni web spinge FederlegnoArredo a promuovere quello che è il materiale più naturale per l’arredamento, ma anche per l’edilizia, in sintonia con la recente risoluzione del Parlamento europeo.

“Il legno, i prodotti forestali e la promozione delle costruzioni in legno e di materiali da costruzione ecologici entrano a pieno titolo nell’agenda politica del prossimo quinquennio con l’approvazione, da parte del Parlamento europeo, della risoluzione sul Green New Deal”, recita un comunicato dell’associazione. “I punti 27, 42 e 72 della risoluzione abbiano accolto le richieste avanzate insieme alle principali associazioni europee del settore legno-arredo, da sempre impegnate su questo fronte”. Secondo FederlegnoArredo “nei prossimi passaggi la Commissione europea faccia tesoro di quanto appena approvato e prosegua sulla strada intrapresa, incoraggiando l’utilizzo del materiale ecologico per eccellenza quale il legno. Dalla sostenibilità e dalla circolarità non si può prescindere e il legno è certamente la risposta migliore al concetto di economia che va di pari passo con il rispetto dell’ambiente”.