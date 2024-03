Pannelli solari sopra ai tetti degli stabilimenti: Fakro diventa sempre più green

Pannelli solari installati sopra ai tetti: impianti fotovoltaici importanti negli stabilimenti Fakro, che sta prendendo una piega sempre più ecosostenibile.

Negli ultimi due anni, infatti, l’azienda ha portato avanti l’installazione di un importante impianto fotovoltaico, posizionando pannelli solari sui tetti dei propri stabilimenti. Il completamento del progetto permetterà di risparmiare circa 475 tonnellate di emissioni di Co2 ogni anno.

L’eco policy di Fakro in due fasi

Secondo player nel mercato delle finestre da tetto e azienda tra le più innovative del settore, Fakro già da molti anni attua una stringente eco-policy per sviluppare soluzioni sostenibili e implementare processi produttivi a basso impatto ambientale, accrescendo la propria sensibilità verso queste tematiche e andando incontro alle esigenze sempre più consapevoli dei consumatori.

Ne è un esempio il notevole progetto legato alla produzione di energia rinnovabile che l’azienda ha messo in atto negli ultimi due anni e che prevede l’installazione di un importante impianto fotovoltaico sui tetti della sede del Gruppo.

La prima fase dell’intervento, già portata a termine, ha visto il posizionamento dei pannelli solari sui tetti degli stabilimenti produttivi e consente all’azienda di alimentare l’equivalente di 150 edifici unifamiliari durante tutto l’anno. Una seconda fase, attualmente in lavorazione, prevede invece di installare i pannelli sulle coperture di tutte le restanti strutture del Gruppo, permettendo all’azienda di risparmiare circa 475 tonnellate di emissioni di Co2 ogni anno.

La filosofia del Go Green

“L’impianto fotovoltaico ci porta un passo più vicino al nostro obiettivo più importante: la neutralità climatica entro il 2050. Ma la tematica della sostenibilità ambientale ci sta a cuore fin dalla fondazione dell’azienda e ci impegniamo costantemente per introdurre strategie, direttive e tecnologie green. Per questo abbiamo trasformato il nostro approccio in una vera e propria filosofia Go Green, che sintetizza perfettamente la direzione che abbiamo intrapreso: progettare, pianificare e produrre secondo logiche che preservino l’ambiente e offrire soluzioni eco-friendly ed efficienti dal punto di vista energetico”, ha commentato Janusz Komurkiewicz, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Fakro.

La filosofia Go Green racchiude, infatti, tutti gli obiettivi in ottica di sostenibilità e impatto ambientale dell’azienda, e le azioni implementate per raggiungerli.

Queste abbracciano molteplici aspetti della vita aziendale, dalla progettazione e sviluppo di nuove soluzioni, al processo produttivo e al ciclo di vita dei prodotti stessi. Ne sono un esempio non solo l’implementazione dell’impianto fotovoltaico, ma anche l’utilizzo di materiali ecocompatibili come il legno certificato Fsc, la gestione dei rifiuti attraverso un sistema intelligente di waste management, la termomodernizzazione di uffici, stabilimenti e magazzini e l’ottenimento della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Edp) di tipo III per tutte le proprie finestre.