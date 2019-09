Laterlite per il massetto nella torre Aria di Milano

Si chiamano Aria e Solaria e sono sorelle: sono le due nuove torri sorte nel nuovo complesso residenziale Porta Nuova-Varesine. Sono edifici residenziali di fascia alta progettati dagli architetti Bernardo Fort-Brescia e Laurinda Spear (Studio Arquitectonica), entrambe certificate Leed (Leadership in Energy and Environmental Design).

Torre Aria, una delle due protagoniste di spicco del nuovo skyline milanese, è collocata in posizione strategica in via Vespucci, a due passi da piazza della Repubblica e viale della Liberazione e ha 17 piani, con due ali indipendenti che variano per dimensioni, sia di base che in altezza. Tutte le residenze dispongono di ampi balconi di 3 metri di profondità.

Le unità abitative sono state realizzate con tecnologie e materiali innovativi: un’attenzione particolare è stata dedicata alle prestazioni energetiche dell’edificio, nell’obiettivo di raggiungere l’assoluta eccellenza in linea con la certificazione Leed e per massimizzare il comfort di chi vive gli spazi. Proprio raggiungere le massime prestazioni energetiche, in uno degli appartamenti della Torre Aria il cliente proprietario ha voluto affidarsi ai prodotti Laterlite per le loro caratteristiche in termini di prestazioni, affidabilità e praticità in opera.

In una unità abitativa di circa 300 metri quadri, nella realizzazione del sistema di riscaldamento radiante a pavimento è stato scelto PaRis 2.0 per lo strato di massetto. PaRis 2.0 è un massetto realizzato da Laterlite appositamente per questo tipo di applicazioni, molto conduttivo e scelto proprio per la sua elevata conducibilità termica. In particolare, il materiale è stato selezionato dai progettisti di Starching, studio di Milano, per le sue eccellenti caratteristiche termiche che ottimizzano le prestazioni del sistema di riscaldamento a pavimento.

L’elevato coefficiente di conducibilità termica certificato (λ = 2,02 W/mK) rende questo materiale un massetto radiante altamente conduttivo che ottimizza le prestazioni dell’intero sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento favorendo la migliore e omogenea trasmissione del calore negli ambienti.

Oltre alla conducibilità termica, un’altra caratteristica che distingue PaRis 2.0 è la possibilità di essere utilizzato anche in basso spessore, dai 2 cm in su. La posa in basso spessore è una caratteristica sempre più richiesta dal mercato delle costruzioni ma anche dagli stessi produttori di sistemi di riscaldamento radiante a pavimento, che hanno indirizzato la loro gamma su sistemi tecnologici sempre più compatti.

Il massetto PaRis 2.0 è adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati, sia in ceramica, pietre e piastrelle, sia in materiali sensibili all’umidità come il parquet.