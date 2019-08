GES e Proind: con Xypex abbiamo sposato l’impermeabilizzazione

La partnership tra G.E.S., azienda di distribuzione reggiana, e Proind passa anche attraverso la linea Xypex, di cui la rivendita è local leader. In primo piano il supporto professionale del produttore, fino in cantiere, con sopralluoghi e consulenza tecnica a imprese e progettisti.

G.E.S. Rubiera: soluzioni innovative per i materiali edili

Cercare risposte e soluzioni innovative collaborando con marchi di primo piano attivi nello sviluppo tecnologico di materiali edili. Questa l’anima di G.E.S., rivendita attiva dal 2004 nel commercio di materiali specializzati con sede a Rubiera (Reggio Emilia).

«In tutti questi anni abbiamo cercato di arricchire la nostra offerta in termini di materiali e di proposta tecnica, per offrire una proposta attiva non solo in magazzino, ma anche in cantiere», spiega il titolare Lelio Incerti.

Con Proind partnership per l’impermeabilizzazione

All’interno della vocazione all’innovazione di G.E.S. rientra anche la partnership siglata con Proind per i prodotti della linea di impermeabilizzanti per cristallizzazione Xypex, di cui G.e.s. è local dealer.

Domanda. Lelio, quando e perché avete deciso di inserire i prodotti Xypex a magazzino?

Risposta. Negli anni abbiamo voluto sempre più differenziarci, selezionando interlocutori tecnici in ambiti specifici. A nostro avviso Proind e i prodotti a marchio Xypex rappresentano la punta di diamante per quanto riguarda l’impermeabilizzazione. Per questa partnership ci siamo scelti reciprocamente, sposando entrambi l’idea di una proposta attiva, tecnica e precisa su un argomento complesso qual è, appunto, l’impermeabilizzazione. Sei mesi fa ci siamo incontrati ed è nato questo sodalizio.