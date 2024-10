Gruppo Stea: nuova sede e magazzino centralizzato

Luca Dal lago, presidente di gruppo Stea, spiega l’andamento del 2023 e le previsioni per il 2024.

Avete avuto novità nel 2023?

L’uscita di un affiliato.

Come è andato fatturato 2023?

Flessione del 10%.

Quali sono le vostre aspettative?

Leggera flessione rispetto al 2023.

Come giudicate la redditività del vostro gruppo?

Abbastanza buona.

Avete progetti e/o investimenti in programma?

Portare a regime la nuova sede che comprende un importante deposito centralizzato.

Rilevate tensioni sui prezzi o su qualche materiale?

No.

Come gestite i listini a livello di gruppo?

Forniamo ai nostri associati i listini dei fornitori aggiornati, in formato Excel.

I bonus si sono ridotti drasticamente: quale impatto vi attendete?

Una frenata si è già vista nei primi mesi, ci aspettiamo un ulteriore rallentamento dopo l‘estate.

C’è qualche criticità che vi preoccupa?

Incertezza sulla reale domanda del mercato, una volta conclusasi la coda del superbonus.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro gruppo?

Il nostro gruppo, presente da più di vent’anni, ha sempre mantenuto alto il livello di offerta dei prodotti e servizi al proprio associato-affiliato, effettuando contratti con i migliori produttori del mercato dell’edilizia da cui ha sempre preteso un elevato standard in termini di qualità dei prodotti o servizi, prezzo, co-marketing, rispetto commerciale, disponibilità di prodotti ad alta tecnologia o all’avanguardia, formazione per la forza vendite e per i clienti e progettisti.

Quello che ci distingue ulteriormente da altri gruppi è coprire in maniera omogenea l’area di competenza dei nostri associati, in modo da facilitarne l’interscambio di merci e in modo da soddisfare più velocemente le loro esigenze di logistica (gestione dei carichi comuni) nonché di approvvigionamento dei materiali dal nostro magazzino centralizzato, il tutto amplificato dalle convenienze e dall’importanza di essere parte di un gruppo nazionale (Stea è affiliata al Gruppo Deus).

Quali sono i principali servizi che offrite ai vostri associati?

Logistica coordinata, deposito centralizzato, contrattualistica, aggiornamento listini, co-marketing.

Come siete organizzati sul fronte logistico e dei trasporti?

Magazzino centralizzato, gestione coordinata e centralizzata di parte dei trasporti, mediante l’utilizzo di trasportatori terzi.

Avete una piattaforma e-commerce? (se no, perché? se si, come sta andando?)

Sì, ce l’abbiamo; l’andamento del fatturato è in linea con l’anno precedente.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

Periodicamente concordiamo con i fornitori-produttori la formazione che riteniamo necessaria.

Identikit