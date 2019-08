Quante volte in bagno si utilizzano il pavimento o un angolo della vasca per sistemare saponi, flaconi e piccoli accessori, con un risultato spesso antiestetico? Le shower niche risolvono questo problema, creando un grazioso punto focale nel box doccia e migliorando anche il design dell’ambiente bagno.

Ecco 5 idee per ripiani doccia in grado di valorizzare lo spazio del bagno, selezionate dal Gruppo Porcelanosa, produttore internazionale di ceramica:

1. Utilizzare la stessa piastrella sia per la parete che per il ripiano

Per uno stile contemporaneo e minimalista, utilizzare la stessa piastrella in tutto l’ambiente. In questo modo si ottiene una modulazione tranquilla e senza incrinature, ad incastro alla parete. I colori come il grigio e il marrone si adattano molto bene alle zone della doccia, così come le finiture in pietra o legno.

2. Decorare con i mosaici

Le nicchie si prestano molto bene quando si tratta di combinare diversi modelli, introdurre texture e mischiare colori, il tutto grazie all’utilizzo dei mosaici.

3. Posizionare la mensola su tutta la parete della doccia

Il vano nella parete della doccia può essere ingrandito a piacere, sfruttando persino l’intera parete per aumentare lo spazio a disposizione per riporre i prodotti da bagno. Si tratta di un’opzione molto attrattiva ed interessante, valida per piccole e grandi docce. Inoltre, apporterà una sensazione di profondità che permetterà al bagno di sembrare più grande.

4. Illuminare il ripiano doccia in ceramica

Se ciò che si desidera e far sì che i ripiani della doccia sembrino molto di più di un semplice elemento da bagno, basta inserire una sottile luce al di sopra o al di sotto della nicchia; in questo modo si otterrà un effetto luminoso all’interno dell’ambiente che aggiunge un tocco di classe e attira l’attenzione.

5. Posizionare i ripiani in maniera geometrica

Posizionando gli incavi su entrambi i lati delle pareti della doccia, sarà possibile ottenere una sensazione di equilibrio e armonia.