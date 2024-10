I vantaggi del cappotto rivestito in faccia a vista di Terreal

Un sistema prefabbricato di cappotto rivestito in faccia a vista pensato per gli interventi di ristrutturazione in ottica di riqualificazione energetica e di comfort abitativo: Terracoat, di Terreal Italia, consiste in un cappotto termoisolante specificatamente pensato per la realizzazione di facciate estetiche e con una elevata performance.

Il materiale è costituito da pannelli prefabbricati realizzati mediante l’assemblaggio di lastre di Eps addizionato con graffite e di listelli in terracotta faccia a vista a pasta molle dello spessore di 2 centimetri.

I due elementi sono saldamente incollati tra loro, per creare un corpo unico, indivisibile e con un’altissima resistenza agli agenti atmosferici anche forti come la grandine.

Terracoat costituisce un importante passo nel campo della prefabbricazione, perché i pannelli isolanti hanno già applicata la finitura in listelli di terracotta faccia a vista, mentre in precedenza era necessario in cantiere posare manualmente un mattone o un listello faccia a vista alla volta.

Inoltre, l’assemblaggio è effettuato in stabilimento, in ambiente controllato con un elevato controllo della qualità del processo produttivo.

Le dimensioni ridotte, equivalenti a 0,54 metri quadrati per pannello e il peso limitato (17,4 chilogrammi circa) rendono il sistema di facile movimentazione in cantiere.

Inoltre, una gamma di accessori (come spallette, cornici e davanzali) completano la soluzione in prossimità di aperture e finestre.

Il sistema Terracoat assicura una elevata performance termica dell’edificio oltre a conferire bellezza alle facciate grazie ai listelli in terracotta faccia a vista a pasta molle nelle varietà di finiture e colori della gamma SanMarco e Pica.

Queste caratteristiche rendono Terracoat perfetto nei casi di nuova edificazione come in quelli di ristrutturazione.

I vantaggi

Terracoat è un sistema prefabbricato, leggero, adatto a una progettazione attuale e flessibile, perché idoneo a essere applicato su differenti strutture sottostanti: dalla parete in legno alla più tradizionale parete in latero-cemento, al pannello in calcestruzzo delle strutture prefabbricate. Tra i vantaggi: lunga durabilità

assenza di manutenzione

semplicità di posa (anche per maestranze non specialistiche)

varietà di soluzioni (spessori e finiture)

in linea con i Cam

velocità di posa (nell’ottica della semplificazione della cantieristica, vedi piattaforme verticali)

di Franco Saro