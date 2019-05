Gruppo BMI: soluzioni smart per tetti e impermeabilizzazioni

Il Gruppo BMI è la realtà nel settore delle costruzioni nata dall’unione del Gruppo Braas Monier, specializzato in soluzioni per tetti a falda, e del Gruppo Icopal, specializzato nel settore delle coperture piane e dell’impermeabilizzazione.

Con oltre 150 anni di esperienza, il Gruppo BMI è protagonista in Europa e vanta una presenza significativa in alcune parti dell’Asia e del Sud Africa, oltre a numerose e prestigiose opere di ingegneria civile in tutto il mondo.

In Italia, BMI è presente con i marchi Wierer, Braas e Icopal ciascuno dei quali dedicato a un settore specifico delle coperture. I marchi storici sono ora integrati nel ’sistema’ BMI, che assicura soluzioni complete per il tetto in grado di dare un valore aggiunto a qualsiasi progetto residenziale, commerciale e industriale e rispondere alle più diverse e spesso complesse esigenze di progettisti e installatori.

Realizzare un tetto di alta qualità incide sul benessere globale della casa e di chi la vive. BMI si propone come interlocutore specializzato sia nella fase di progettazione sia nella fase di realizzazione nel settore dei tetti a falda e coperture piane con sistemi efficaci, altamente performanti e innovativi.