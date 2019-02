Piscine in fiera, aumenta la presenza di aziende straniere

Con 150 aziende espositrici, molti dall’estero (20%), 70 momenti formativi e più di 7.500 operatori, si è chiusa con un buon risultato la 20esima edizione di ForumClub e la 11esima di ForumPiscine, manifestazione per gli operatori dei settori fitness, wellness, piscine e Spa. La prossima edizione dell’evento è in programma in versione Gallery dal 19 al 21 febbraio 2020.

Alla Fiera a Bologna sono state protagoniste attrezzature, arredi e accessori per la gestione di centri fitness, wellness e acquatici; rivestimenti, pavimentazioni, finiture e prodotti per piscine e Spa; software gestionali, sistemi di sicurezza, per il risparmio energetico e tanto altro ancora. Le imprese straniere sono arrivate da Austria, Francia, Germania, Israele, Paesi Bassi e Spagna.

Successo anche per Surfaces, iniziativa sulle soluzioni per rivestire le pareti interne ed esterne di piscine e Spa, con un particolare focus sui materiali naturali, le ceramiche, i mosaici e le loro applicazioni, attraverso un allestimento corredato da immagini e fotografie delle più suggestive realizzazioni residenziali e collettive. GLi incontri, a pagamento o gratuiti, hanno visto la partecipazione di più di 80 relatori tra professionisti, esperti e imprenditori: una squadra di primissimo livello che ha messo in campo una proposta formativa senza precedenti in Italia. Al centro del dibattito le nuove tendenze, gli strumenti di marketing e di management più innovativi, oltre a normative e soluzioni per l’efficientamento energetico, il risparmio idrico e, particolarmente attuale, il tema della sicurezza.

C’è stato tempo anche per la premiazione degli Italian Pool Award. Sono risultati vincitori GM Piscine per la categoria Residenziale Outdoor; Indalo Piscine per Residenziale Indoor; Mirani per Commerciale Outdoor; Studio Teco+ per Commerciale Indoor e Tschigg Garden per la Biopiscina. Il Premio Speciale Facebook, per il quale sono state espressi 9.500 Mi piace (+20% rispetto al 2018) è stato assegnato a a Sys Piscine – Piscine System 2000. I progetti in gara, pubblicati sul profilo della manifestazione, hanno ottenuto più di 1.500 condivisioni e mille commenti.