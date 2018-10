Bonus casa: arriva la proroga, ma solo per un anno

Sembrava che il nuovo governo volesse affrontare di petto il nodo dei bonus casa, con una proroga di almeno tre anni. Invece, no: tutto prosegue come prima, con una proroga giusto di um anno.

Il Consiglio dei ministri ha quindi inserito la proroga dei bonus casa nella manovra. Nulla cambia per le ristrutturazioni: è stata prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione al 50%, da scontare sulle tasse in dieci quote annuali. Resta identica la detrazione al 65% per gli interventi di efficienza energetica, con le stese modalità decise dal governo precedente (rimane al 50% il credito d’imposta per la sostituzione di finestre e impianti di climatizzazione, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale tramite biomassa e tramite caldaie a condensazione ad efficienza più bassa).

Contrariamente alle aspettative è stato prorogato perfino il bonus verde al 36%, introdotto lo scorso anno e, per la verità, allora criticato da qualche esponente dell’attuale maggioranza. Per il sismabonus la scadenza della detrazione è prevista per fine 2021. A questo si aggiunge la proroga al 2019 anche per quanto riguarda l’acquisto di nuovi elettrodomestici in classe A e A+ e mobili, anche se ormai non esistono più produttori italiani: il bonus sarà a tutto vantaggio dei gruppi stranieri.

Infine, altra proroga per il bonus mobili: rimane del 50% dino a fine 2019.