Ecco quanto si guadagna a ristrutturare la casa 0 marzo 8, 2018

Se si spendono 30mila euro per ristrutturare una casa se ne guadagnano 35mila. Cioè ci si trova con un utile netto di 5mila euro. In media, s’intende. È la conclusione a cui giunge il Rapporto sul recupero edilizio in Italia e nuovi format digitali, a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con Paspartu Italy. Naturalmente si tratta di una media e il calcolo non vale per qualsiasi immobile.

L’analisi, invece, ha considerato 104 capoluoghi di provincia nella fascia semicentrale con un appartamento modello di 60 metri quadri. Il calcolo che registra un guadagno del 3,6% (di 5mila euro) considera un costo di ristrutturazione medio e uno sconto del 24,3% circa. Nei quartieri semicentrali delle principali città italiane, secondo Scenari Immobiliari, si trova il mercato più dinamico. risultato: il guadagno medio a Roma è di 39.500 euro, a Napoli è di 18mila, a Firenze di 276mila , a Milano di 25.500 euro, sempre dall’acquisto di una casa da ristrutturare con le successive spese di riammodernamento con 282mila euro di spesa totali. Un appartamento già ristrutturato, invece, costa in media 308mila euro: infatti, si ottiene uno sconto del 20% circa, se si preferisce un immobile da riqualificare.

Il report prevede anche un aumento del 2,4% in termini reali degli investimenti in costruzioni. Per il comparto residenziale l’incremento degli investimenti reali è stimato dell’1,7% in più rispetto al 2017, con una ripresa del settore delle nuove costruzioni e la prosecuzione del trend positivo delle ristrutturazioni, che dovrebbero registrare un incremento dell’1,3% in termini reali nel 2018 secondo l’Ance.

Il mercato totale

Sul totale delle 560mila transazioni del 2017, si legge nel rapporto, sono state acquistate 130mila abitazioni da ristrutturare, ovvero il 23,2% del totale e in crescita del 36,8% rispetto ai dati del 2016. Il comparto si è ritagliato uno spazio maggiore tra le preferenze degli acquirenti, grazie alla possibilità di sconto e di guadagno in termini di valore che offre una ristrutturazione personalizzata.

In un’analisi per capoluoghi, a riportare i risultati migliori sono state Milano e Roma, con oltre 33mila transazioni ciascuna. La maggior parte della scelta è ricaduta sugli immobili già ristrutturati, che con 26.900 unità per Milano rappresentano circa l’81%. Gli immobili da ristrutturare si posizionano al secondo posto e rappresentano il 12,7% delle compravendite milanesi del 2017, con un aumento del 20% in un anno. Poco più di 2mila immobili nuovi sono stati oggetto di transazione nel capoluogo lombardo. A Roma il 17,4% degli acquirenti ha scelto un appartamento da ristrutturare, cioè il 28,3% in più sul 2016, in opposizione ad un 74,4% che ha preferito un appartamento già ristrutturato o nuovo, in aumento dell’11%. A Torino il 13% di appartamenti da ristrutturare acquistati nel 2017, in crescita del 25 per cento rispetto al 2016. Ma è a Napoli che gli appartamenti da ristrutturare riscuotono più successo, scelti dal 30,1% degli acquirenti, con motivazioni da ricercare nella qualità dello stock a disposizione nel capoluogo, dove le nuove iniziative residenziali scarseggiano.