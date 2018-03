Gestione immobiliare, i programmi di crescita di DoveVivo 0 marzo 19, 2018

DoveVivo vuole crescere a Milano, Bologna, Roma, Torino e Como, città in cui è già presente, ed espandersi in altre città. E vuole aprire le porte non solo ai privati, ma anche a fondi e investitori istituzionali. L’azienda è stata lanciata 11 anni fa da Valerio Fonseca e William Maggio, che hanno messo a punto una formula che offre una soluzione chiavi in mano ai proprietari di case. DoveVivo, infatti, prende in affitto gli immobili dai proprietari, li ristruttura ricavandone appartamenti che rispondono alle esigenze di studenti in trasferta e giovani lavoratori, ai quali subaffitta i locali. La formula è piaciuta a molti, tanto che oggi l’azienda gestisce oltre 600 appartamenti, con 2.500 stanze e dal 2007 ha dato alloggio a più di 12.000 inquilini.

L’inquilino, spiega DoveVivo, ha il vantaggio di entrare in appartamenti che sono ristrutturati e ammodernati anche negli arredi, con impianti a norma e benefit: camere confortevoli, servizi comuni come il wi-fi e attrezzature, un team di manutentori per ogni eventuale problema e un servizio di assistenza 24/7. Gli affittuari sono spesso ragazzi alla prima esperienza di vita fuori casa: DoveVivo offre stanze in zone centrali e vicine all’università (che è difficile permettersi se non in condivisione), assistenza e supporto, con un contratto all inclusive.

Il proprietario al tempo stesso è al riparo da ogni rischio insolvenza, abbandono anticipato ed eventuali danni all’immobile, grazie ad un canone certo pre-concordato, che gli garantisce un vantaggio economico di oltre il 30% in otto anni rispetto alla classica conduzione, frutto di una gestione manageriale che elimina lo sfitto, i costi di intermediazione, di cambio inquilino e i premi assicurativi. Tutti gli aspetti relativi alla gestione dell’inquilino sono a carico di DoveVivo.