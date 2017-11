Torna a salire il costo degli affitti. Ecco dove

Tornano a crescere gli affitti. Ora a certificarlo è anche Nomisma, istituto di ricerca bolognese che monitora costantemente il mercato immobiliare. Secondo Nomisma nel 2017 i contratti di locazione sono lievitati in media del 2,6%, ma con molte differenza tra città e zone della stessa metropoli. Secondo lo studio i canoni più in crescita sono soprattutto quelli di monolocali, trilocali e quadrilocali (+2,8%). Uniformità, invece, per i contratti: oltre il 90% dei proprietari opta per la cedolare secca, prevalentemente associata (nel 64,5% dei casi) ai contratti a canone concordato. Si allarga la differenza tra Milano e Roma. Nella città lombarda i canoni di locazione sono cresciuti dello 0,8%, ma l’incremento arriva anche al +8% per le abitazioni arredate. Milano, d’altra parte, già nel 2014 aveva anticipato il trend al rialzo dei canoni (+6,7% sul 2013), proseguito anche nel 2015 (+2,4%) e 2016 (+1,7%). Forse anche a causa dei problemi amministrativi che affliggono la Capitale, a Roma il segno meno è marcato per gli immobili arredati (-5,5%). La spiegazione è che molti romani, non riuscendo più a sostenere canoni elevati, sono costretti a ripiegare o su case maggiormente periferiche o su metrature più piccole. Il rapporto evidenzia un allargamento della forbice dei canoni medi tra Roma (789 euro) e Milano (938 euro). La differenza media arriva quindi a 149 euro (era 108 euro nel 2016).

