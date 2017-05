Tegole in laterizio, Monier acquisisce Sereni Coperture 0 maggio 30, 2017

Novità nel mondo dei laterizi. Monier ha siglato un accordo per l’acquisizione di Sereni Coperture, storico produttore di tegole in laterizio. Tramite questa acquisizione Monier pone le basi per l’ampliamento della propria offerta sia in Italia che all’estero e dà continuità a un marchio che, dagli anni Sessanta rappresenta un punto di riferimento per molti professionisti del settore. Monier continua a operare con la rete di vendita esistente a marchio Sereni Coperture la cui gamma prodotti, oltre alle tegole, include i componenti per il tetto Monier. La presenza significativa di Sereni Coperture in paesi extraeuropei consente di rafforzare il posizionamento di Monier favorendone l’ingresso in nuovi mercati con ottime prospettive di sviluppo per il business.

«L’acquisizione di Sereni Coperture rappresenta un passo in avanti importante del nostro processo di crescita e offre nuove opportunità di sviluppo anche nei mercati extraeuropei. Intendiamo proseguire su questo percorso assicurando ai clienti di Sereni Coperture continuità operativa e gestionale e l’applicazione dei severi standard qualitativi del Gruppo Monier», commenta Luciano Ravazzini, direttore generale di Monier.