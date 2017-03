A come Adigeo, apre il nuovo shopping centre di Verona 0 marzo 29, 2017

Verona ha una nuova arena, Adigeo. A differenza dell’anfiteatro, non sorge nel centro storico della città, bensì alle sue porte, a Sud, in viale delle Nazioni 1, ed è un centro commerciale. La nuova arena dello shopping scaligero sorge lì dove un tempo c’erano i capannoni (poi abbandonati) delle Officine Adige. La “a” di Adigeo fa dunque rima con la “r”, peraltro tripla, di riqualificazione, risanamento e rigenerazione del tessuto urbano. A partire dall’asse d’ingresso in città: viale delle Nazioni, viale del Lavoro e viale Piave. Insomma, una fetta di Verona ridisegnata e ri-progettata.

Ebbene, giovedì 30 marzo, ore 9:00, il taglio del nastro ufficiale a cura del sindaco Flavio Tosi e del management delle società Ece (gruppo tedesco leader europeo nella creazione e gestione di grandi centri commerciali) e Cds Holding (società di Brescia che ha già realizzato alcuni centri commerciali in Italia, tra cui Le Corti Venete a San Martino Buon Albergo) che hanno curato e sviluppato il progetto, grazie anche al supporto di L35 come design consultant e Michele Segala e Studio Zappa come architetti esecutori. Su una superficie di circa 47.000 metri quadri i clienti troveranno più di 130 negozi con un mix di marchi internazionali e italiani, ma anche numerose offerte gastronomiche nella food lounge al primo piano della struttura, caratterizzata da grandi vetrate.

Sostenibilità a livello di progettazione, costruzione e gestione

Anche nel contesto della sostenibilità Adigeo convince con numerose misure. Ad esempio, già in fase di progettazione l’edificio è stato ottimizzato in termini di consumo energetico con l’ausilio di una pianificazione energetica. Viene utilizzata un’illuminazione LED a risparmio energetico, espressamente pensata ai fini dell’impiego nei centri commerciali. Un impianto fotovoltaico installato sul tetto del centro assicura una produzione di corrente elettrica priva di emissioni. L’utilizzo delle acque piovane per l’irrigazione delle aree verdi esterne e l’impiego di sistemi di risparmio idrico nei servizi igienici assicurano un uso efficiente dell’acqua. Inoltre, durante l’operatività del centro è prevista una gestione dei rifiuti con raccolta differenziata. Per l’edificio si auspica l’ottenimento di una certificazione di sostenibilità LEED oro.

Architettura elegante ispirata al design italiano moderno

Adigeo pone nuovi accenti anche dal punto di vista architettonico: la pianta del centro è a forma di “A” – che sta ovviamente proprio per “Adigeo” – e crea la cornice ideale per la presentazione delle collezioni e dei marchi più moderni. La superficie a vetrate estese assicura un ambiente luminoso e accogliente e crea un collegamento diretto tra interno ed esterno. Il linguaggio architettonico, dall’eleganza semplice e senza età, vive di emozionanti contrasti tra materiali come vetro, simil-arenaria e lamelle metalliche. Nel quartiere veronese dove sorge Adigeo è sorto quindi un nuovo punto d’attrazione, che impronterà l’area circostante e costituirà parallelamente un elemento focale per la rivalorizzazione di quest’area cittadina. Anche al suo interno Adigeo convince grazie al linguaggio chiaro ed elegante, ispirato nei colori e nella scelta dei materiali al moderno design italiano. Materiali di pregio e una cromaticità calda generano un’atmosfera accattivante per i visitatori. Un clou è costituito dalle facciate dei negozi a doppia altezza, che creano una cornice particolare e mettono in scena suggestivamente gli shop e i loro marchi. I telai delle facciate in alluminio ossidato di colore bronzo dorato, in connubio con la pietra naturale beige dei pavimenti, danno vita a un’ambientazione di alto pregio. Al comfort dei visitatori provvedono inoltre numerosi blocchi di sedute e aree lounge, con divani confortevoli e comode poltrone, che invitano a fermarsi e a rilassarsi.

Ampia offerta di servizi per i clienti

Per rendere la permanenza il più piacevole possibile ai visitatori di Adigeo, ECE offre numerosi servizi. Tra di essi rientrano il Wi-Fi gratuito in tutto il centro, un giardino d’infanzia con accudimento gratuito nella prima ora, superfici di gioco per bambini, una stanza fasciatoio per i bebè, un servizio di noleggio di kid-cars e buggies, parcheggi riservati a donne e famiglie, il “car finder” per ritrovare rapidamente la propria automobile con l’aiuto di codici QR, un moderno sistema di orientamento dei clienti in 3D, un punto di informazione per la clientela, un sistema di gift card, stazioni per ricaricare i cellulari, cassette di sicurezza per i clienti e la selfie-photo-box ECE, da dove sarà possibile caricare direttamente sui social fotografie con sfondi speciali del centro commerciale. Sono inoltre a disposizione dei visitatori oltre 2.000 parcheggi direttamente presso il centro. Adigeo è posto su una delle principali arterie cittadine che danno accesso al centro di Verona, da cui dista circa 3 km. Si trova a soli circa 500 metri dall’uscita autostradale di Verona sud. Inoltre è ben collegato con la rete degli autobus locale.

Dopo 18 mesi di cantiere, Adigeo apre in anticipo rispetto alle tempistiche previste in origine. E il successo nell’affitto delle superfici commerciali testimonia la validità del progetto e dell’ubicazione di questo shopping district: gli spazi commerciali sono già occupati al 100%, con contrattualizzazione degli affitti molto prima dell’inaugurazione del centro. Il centro, realizzato da ECE in collaborazione con lo sviluppatore di strutture commerciali Cds Holding e Cds Costruzioni nella veste di general contractor, rientra in un vasto progetto di valorizzazione del quartiere a sud di Verona. Ece ha investito circa 170 milioni di euro nel progetto e sarà dunque ECE Italia a gestire e ad occuparsi a lungo termine dell’affitto degli spazi commerciali. Globalmente Adigeo creerà circa 1000 posti di lavoro. Con il Megaló di Chieti e La Cartiera di Pompei, Ece gestisce attualmente due altri centri commerciali in Italia. Peraltro, vista l’alt domanda di affittuari, Ece ha esteso la superficie di Adigeo già durante la fase di progettazione e di costruzione con ulteriori spazi che verranno inaugurati in estate.

Flavio Tosi

“Adigeo costituisce un’importante opportunità data alla città, con l’offerta sul mercato del lavoro di più di mille nuovi posti, collegati alla gestione delle nuove attività commerciali, ed almeno altri 200 posti volti alla realizzazione di tutti i servizi accessori come, ad esempio, la sorveglianza e le pulizie della struttura. Attraverso una complessiva riqualificazione di questa zona della città (con nuovi parchi e la prossima attivazione del filobus) e contemporaneamente, con l’apertura di tutta una serie di attività in ambito prevalentemente commerciale è oggi possibile, in un contesto di forte crisi del mercato del lavoro, presentare alla cittadinanza un’ampia offerta di nuove opportunità”. La chiosa del primo cittadino di Verona: “Da non dimenticare le risorse investite in opere viabilistiche, con quasi 15 milioni di euro messi a disposizione del Comune di Verona da parte dei privati, che han-no consentito la realizzazione di nuovi svincoli stradali ed una più unifor-me viabilità nella zona. Una preziosa opportunità che, oltretutto, ha ricon-vertito un’area da tempo degradata della città”.

Joanna Fisher

“Adigeo è un esempio eccellente di un centro commerciale Ece moderno, orientato coerentemente verso i clienti, con un’elevatissima qualità dell’ambientazione, in cui abbiamo fatto confluire tutto il nostro know-how”, afferma Joanna Fisher, Managing Director Center Management di Ece. “Grazie ai numerosi servizi, al pregiato design, all’atmosfera accatti-vante e a un mix allettante di brand, con Adigeo offriamo ai nostri clienti un’esperienza di shopping convincente, confortevole e al passo con i tempi”.

Christoph Augustin

“Il fatto che il centro è già interamente affittato prima della sua apertura conferma l’elevata qualità del concept e dell’ubicazione di Adigeo”, dice Christoph Augustin, Ece Managing Director International e Project Director di Adigeo. “Grazie al grande interesse per il progetto abbiamo realizzato anche un ampliamento del centro inizialmente previsto, e anche questo è stato già affittato. Con il solerte sostegno dell’amministrazione locale, provinciale e regionale e di tutti gli Enti coinvolti, in particolare il sindaco di Verona, Flavio Tosi, e la collaborazione dei nostri partner di progetto Cds abbiamo ultimato con successo e prima dei tempi previsti questa nuova splendida attrazione di Verona”.

Katrin Berling

Center Manager di Adigeo è Katrin Berling, che lavora in ECE dal 2000 e in precedenza ha guidato, tra l’altro, il Rosengårdcentret a Odense in Danimarca. “Siamo felici di partire e di poter accogliere da Adigeo i nostri clienti di Verona e della sua regione”, afferma la Center Manager Katrin Berling. “Nei prossimi giorni organizzeremo un variegato programma di inaugurazione. Anche per i prossimi mesi abbiamo già previsto numerosi eventi e azioni, con cui desideriamo rendere la visita ad Adigeo un evento speciale.”