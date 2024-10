Ci sono momenti dell’anno che sono speciali. Ottobre è uno di questi. È il tradizionale mese del Convegno Nazionale YouTrade, punto di riferimento per tutta la filiera della distribuzione e della produzione legata all’edilizia.

Per questo, il nuovo numero di YouTrade offre un antipasto dei temi nell’agenda dell’evento. Ma anche molto altro. Un’altra anteprima riguarda la classifica, sempre letta molto attentamente, dei top 100 della distribuzione edile.

Un lavoro esclusivo che il Centro Studi YouTrade propone ai suoi lettori (non senza difficoltà nel reperire i bilanci) e che risulta un utile spazio di confronto per chi si occupa di commercio nel settore edile. Numeri, commenti, analisi, grafici: i lettori della rivista leader della distribuzione edile la scruteranno al microscopio per monitorare il business dei protagonisti del settore.

Come sempre YouTrade non tralascia di approfondire i temi di attualità. Su questo numero, per esempio, spazio al mercato immobiliare, che è strettamente legato a quello dell’edilizia e che le imprese devono monitorare costantemente.

Sempre legato alla distribuzione è il boom del fotovoltaico, al centro di un altro articolo. Nonostante il tramonto (ma non la scomparsa) dei bonus, i pannelli per produrre elettricità dalla luce del sole sembrano sempre più una risorsa sia per gli utenti, sia per i rivenditori.

E, ancora, la rivista realizzata da Virginia Gambino Editore presenta un approfondimento sull’edilizia scolastica, che oltre a essere un business è una missione sempre più necessaria per l’intera società.

Per quanto riguarda, invece, materiali e tecniche di costruzione, il nuovo numero di YouTrade pubblica un focus dedicato a un argomento-chiave: l’isolamento, visto sotto diverse angolature tecniche e con l’aggiunta dell’aspetto normativo.

In questo numero particolarmente ricco della rivista, non va dimenticato un dossier dedicato all’appena concluso Cersaie, con interviste, immagini e novità emerse negli spazi della Fiera di Bologna.

Senza contare le pagine della sezione YouTrade Casa, che questa volta sono dedicate al mercato del colore. Tanti argomenti interessanti da non perdere sul nuovo numero di YouTrade.

