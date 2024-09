Torna il Cersaie: festa, business e occasione per acquisire informazioni. E YouTrade torna al Cersaie con una presenza tra gli stand di Fiera Bologna (Mall 29-30 Stand 11), ma che si riflette anche sul nuovo numero della rivista, che dedica un’ampia rassegna all’evento anticipando soluzioni, prodotti e argomenti di discussione centrati sul mondo della ceramica. Anche chi non può essere presente a Bologna sarà interessato a osservare le novità attraverso le pagine della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore, con in più il commento del presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi.

Sulla rivista, inoltre, si parla sempre di ceramica, ma anche di tecnica della lavorazione, con Vichi Montoli, fondatore di Brevetti Montolit, che al Cersaie presenta interessanti novità.

Ceramica e arredobagno a parte, il nuovo numero del magazine leader nella distribuzione dei materiali per edilizia (e non solo) è zeppo di argomenti interessanti: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Per esempio, un lungo articolo si occupa di energie alternative, con il boom dei panelli solari, tra luci e ombre per quanto riguarda il mondo automotive e la rete distributiva di elettricità: un argomento caldo per tutti gli edifici interessati a questi impianti.

Sempre con un occhio al green, è da tempo scesa in campo anche l’edilizia sostenibile per strutture sportive. Negli Usa è già un trend consolidato, in Italia ci sono i primi esempi. Ancora: sul nuovo numero di YouTrade potrete trovare un approfondito dossier dedicato alla Gdo, tra brico e mercato professionale. Spoiler: i competitor diventano più grandi. Ma quanto a redditività…

A proposito di distribuzione: sono da segnalare gli articoli sulle strategie di MecStore, con un’intervista al direttore del gruppo, Stefano Pizzato, e la partnership tra un’azienda come DeFaveri e il gruppo Zanutta, forse un esempio di collaborazione perfetta tra produttore e distributore.

Infine, sulle pagine della rivista c’è anche uno speciale dedicato alla gestione delle superfici: un argomento delicato, tra meteo sempre più inclemente, che mette a rischio l’involucro, e l’inquinamento che ne corrode i materiali, per non parlare delle muffe. Ma l’elenco degli articoli interessanti sul nuovo numero potrebbe continuare ancora: non perdete YouTrade Settembre!

SFOGLIA LA RIVISTA