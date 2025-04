Winplan Pro, il massetto premiscelato cementizio che non assorbe l’acqua

Winkler ha messo a punto Winplan Pro, uno speciale massetto premiscelato cementizio, a rapida asciugatura, formulato per garantire un alto potere idrofobico (in sostanza l’assorbimento di acqua è praticamente irrilevante), senza ostacolarne nel contempo la traspirabilità al vapore acqueo.

Winplan Pro è costituito da leganti idraulici, cariche minerali e inerti selezionati in perfetta curva granulometrica, formulata nei laboratori Winkler. Permette la realizzazione di massetti in aderenza con spessori da 1 a 3 centimetri e massetti galleggianti da 3 a 8 centimetri, in una sola mano, senza ripresa.

Grazie alle sue proprietà, e a una lavorabilità superiore alla media (il prodotto è pronto all’uso a ritiro controllato e a rapida idratazione), Winplan Pro è particolarmente indicato per le superfici esterne, quindi a contatto con le più diverse condizioni atmosferiche.

Si può applicare su solette vecchie e nuove, balconi, terrazze, uffici, ambienti residenziali, pavimentazioni ad alto traffico come centri commerciali, pavimenti industriali.

Può essere rivestito con ceramica, materiali resilienti, pietre naturali, parquet, legno o qualsiasi altro rivestimento dove sia richiesta una rapida asciugatura.

Fra le caratteristiche di Winplan Pro, la Resistenza a compressione – Resistenza a flessione secondo la Norma EN 13892-2; Conducibilità Termica in linea con la UNI EN ISO 10456 e la Permeabilità all’acqua secondo la UNI EN 1062-3.

Winplan Pro è specificamente formulato per la successiva posa, con adesivi cementizi, di materiale lapideo, rivestimenti ceramici e di tutti gli impermeabilizzanti della gamma Winkler, prodotti a base acqua, senza solventi che rispettano l’uomo e l’ambiente.