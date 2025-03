WeLight, la voce dell’Edilizia Leggera

Ecco il primo numero di WeLight, lo strumento d’informazione trimestrale ideato da Virginia Gambino Editore per le imprese e le maestranze specializzate in finiture edili e ristrutturazione leggera.

WeLight è, prima di tutto, uno strumento di lavoro. Attraverso l’individuazione, la descrizione e, se possibile, l’anticipazione delle corrette relazioni fra industria, mercato e impresa nel segmento della ristrutturazione e costruzione leggera, WeLight promuove la conoscenza di nuove abilità, sistemi costruttivi, finiture, imprese e tecnici di cantiere che sapranno mettere al centro del proprio lavoro la qualità del saper fare e la qualità dell’abitare.

In un mercato immobiliare in costante evoluzione, “l’Edilizia Leggera” si fa strada come un insieme di soluzioni innovative e sostenibili per rispondere alle esigenze dei nuovi modi di progettare, ristrutturare, abitare e fruire dell’ambiente costruito. Di questo mondo, WeLight è la voce.

In questo numero inaugurale, abbiamo esplorato le tendenze emergenti, le tecnologie all’avanguardia e le migliori pratiche che stanno ridefinendo il panorama dell’edilizia leggera.

Siamo entusiasti di condividere con voi esperienze, interviste esclusive e approfondimenti tecnici, per supportarvi nel vostro percorso di crescita professionale verso costruzioni più efficienti, sicure e sostenibili.

Senza dimenticare i numeri che, sempre, danno la misura della capacità delle aziende di stare sul mercato. In ogni edizione esamineremo le performance di un segmento di operatori. Nel primo numero trovate la classifica dei campioni delle imprese del cartongesso.

E, vi anticipiamo che, nel prossimo numero troverete la classifica delle imprese di tinteggiatura, imbiancatura e decorazione.

A tutti voi auguriamo buona lettura e promettiamo di crescere INSIEME!

