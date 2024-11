VIII Convegno YouBuild e i prossimi eventi di Virginia Gambino Editore

L’informazione è l’oro del nuovo secolo. Un principio che attraversa tutti i settori industriali e tutte le professioni: chi sa, ha un’arma in più per il suo business. E i cambiamenti epocali che stanno attraversando l’industria delle costruzioni e l’edilizia impongono un’aggiornamento professionale continuo.

Virginia Gambino Editore è il punto di riferimento per tutta la filiera del settore attraverso la creazione di molteplici occasioni di confronto, che coinvolgono relatori esperti e i protagonisti del sistema produttivo e distributivo.

VIII Convegno Nazionale YouBuild – 27 novembre 2024

Il prossimo appuntamento è quello del 27 novembre con l’VIII Convegno Nazionale YouBuild che si terrà al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano. L’evento, organizzato dalla rivista YouBuild, è dedicato alla climate & construction technology.

Un convegno che ha l’ambizione di guardare lontano, proponendo una riflessione sul Regenerative Design: un modello costruttivo che rispetta e migliora l’ambiente.

L’evento del 27 novembre sarà anche l’occasione per l’attribuzione dei premi della terza edizione del concorso YouBuild Awards, riconoscimenti alle aziende della filiera delle costruzioni particolarmente impegnate ad assecondare una transizione sostenibile verso un’edilizia green.

La partecipazione al convegno dà diritto ai crediti formativi obbligatori per i professionisti: 3 per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri, 7 per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, 6 per gli iscritti all’Ordine dei Geometri e 7 per l’Ordine dei Periti Industriali.

Primo Convegno Nazionale dei Lattonieri – 5/6 dicembre 2024

Il 5 e 6 dicembre è in programma il Primo Convegno Nazionale dei Lattonieri nella location di Villa Quaranta a Ospedaletto di Pescantina (Verona).

Il focus è quello dei professionisti del metallo e dell’involucro. La sera di giovedì 5 dicembre i partecipanti si troveranno per una cena di business all’attiguo ristorante Borgo Antico, una villa seicentesca che offre anche un notevole colpo d’occhio. La mattina dopo, venerdì 6 dicembre, sarà la volta del convegno nella sala congressi della struttura ricettiva. Congiuntura, previsioni e formazione professionale sono al centro della scaletta.

I primi appuntamenti del 2025

L’8 e 9 maggio del prossimo anno è in programma il III Convegno YouTrade Sud presso il T-Hotel di Lamezia Terme.

Il 23 e 24 ottobre 2025 si terrà l’XVIII Convegno Nazionale YouTrade, l’evento più importante per i rivenditori italiani di materiale per l’edilizia.