Vetraria Pescini, un nuovo marchio per rafforzare l’identità aziendale

Novità da Vetraria Pescini, lo specialista dei vetri funzionali, riferimento nel panorama dei serramenti e operatori del settore, progettisti, general contractor e imprese, e tutti coloro che operano nel settore del vetro, alla ricerca di prodotti altamente performanti.

Il nuovo marchio aziendale

L’azienda presenta il nuovo marchio, un significativo cambiamento di immagine frutto della recente operazione di restyling, che identifica l’esigenza dell’azienda bresciana di creare un posizionamento distintivo sempre più marcato: nuovo nome, in continuità con il precedente, nuovo logo, nuovo carattere e l’aggiunta di un pay off.

«La trasparenza che meriti», oltre che essere un messaggio fortemente caratterizzante, racchiude e riassume l!intero universo dell’azienda, del prodotto e soprattutto dell’approccio al cliente: diventa fondamen-tale offrire tutta l’assistenza possibile su ciò che è collegato al prodotto e che ruota intorno ad esso. Concept grafico e lettering dalla forte identità visiva, moderni, formalmente puliti e legati ai colori istituzionali che dal 1986 caratterizzano il logo dell’azienda.

Vetraria Pescini diventa Pescini, a sottolineare la capacità imprenditoriale della famiglia, alla guida del Gruppo dal 1972, capace oggi di presentarsi in un mercato fortemente competitivo come quello delle vetrate isolanti, con una promessa innovativa orientata ancora di più ai clienti.

L’azienda

50 anni di storia ed esperienza nella trasformazione del vetro piano con Eddy Pescini alla guida come Ceo, il Gruppo di Orzinuovi (BS), ha visto negli anni una crescita costante, guadagnando significative quote di mercato grazie anche a importanti referenze su progetti di assoluto rilievo. La produzione comprende tutta la gamma di vetrate isolanti ad alte performance, da quelle termo-rinforzate a quelle acustiche, dalle vetrate anti intrusione, a quelle strutturali per facciate continue. Da sempre impegnata nella ricerca dei massimi livelli di qualità grazie a linee di produzione automatizzate e a impianti tecnologicamente all!avanguardia, Pescini può vantare processi produttivi ottimizzati e tesi al miglioramento continuo delle performance e dei prodotti.

Un impegno costantemente rivolto alla soddisfazione delle esigenze del cliente che può beneficiare di servizi quali lo studio di fattibilità, la consulenza tecnica preventiva, il calcolo e relazione tecnica oltre ad una continua attività di formazione tecnico-commerciale. Opera nel pieno rispetto delle normative ed è sottoposta ad un rigido protocollo di controllo sul processo e sul prodotto. Ecco perché Pescini è “Lo specialista dei vetri funzionali”Pescini è una delle aziende fondatrici di Glass Group, l’hub nazionale del vetro piano, e si rivolge a un target di serra-mentisti, installatori e progettisti. Dal 2024 è socia ANFIT. Nel 2014 nasce Aluvetro azienda spin-off di Pescini, che diventa in breve tempo riferimento di settore per i parapetti e balaustre, per interni ed esterni. Svolge la propria attività a Orzinuovi (Bs).