Ventilazione meccanica controllata: stop a muffe e batteri

Negli edifici odierni la coibentazione termica ostacola il ricambio dell’aria per risparmiare preziosa energia termica, ma tale situazione può dare luogo a una cattiva qualità dell’aria e alla formazione di muffe.

La ventilazione con finestre e porte aperte non è tuttavia al passo con i tempi né efficiente sotto il profilo energetico. Ciò significa che è necessario un concetto di ventilazione meccanica controllata di cui si deve tenere conto durante la progettazione o ristrutturazione di un edificio. Gli innovativi impianti di ventilazione Leaf Ventilation offrono soluzioni tecniche e di facile installazione.

Leaf Basic di Aliaxis è l’unità di ventilazione meccanica controllata, progettata per il residenziale e combina efficienza energetica e design, garantendo un ambiente sano e confortevole.

Cos’è la ventilazione controllata e perché è importante?

Come abbiamo visto, la ventilazione controllata è un sistema che permette di rinnovare l’aria all’interno di un ambiente in modo continuo e controllato. Questo processo è fondamentale per:

Migliorare la qualità dell’aria : eliminando pollini, polvere e altri inquinanti.

: eliminando pollini, polvere e altri inquinanti. Prevenire la formazione di muffe : regolando i livelli di umidità.

: regolando i livelli di umidità. Aumentare il comfort : assicurando una temperatura e un’umidità ottimali.

: assicurando una temperatura e un’umidità ottimali. Risparmiare energia: grazie al recupero di calore.

Leaf Basic: la ventilazione controllata per ogni ambiente

Leaf Basic è un’unità di ventilazione meccanica controllata, puntuale, compatta e facile da installare, perfetta per essere integrata in qualsiasi ambiente domestico. Grazie al suo design moderno e alle dimensioni ridotte, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento.

Quali sono i vantaggi di Leaf Basic?

Controllo intuitivo : gestisci la ventilazione direttamente dal tuo smartphone con l’app dedicata.

: gestisci la ventilazione direttamente dal tuo smartphone con l’app dedicata. Efficienza energetica : recupera il calore dell’aria estratta, riducendo i consumi energetici.

: recupera il calore dell’aria estratta, riducendo i consumi energetici. Silenziosità : funziona in modo discreto, senza disturbare il tuo relax.

: funziona in modo discreto, senza disturbare il tuo relax. Facilità di installazione : grazie al video tutorial, puoi installarlo facilmente da solo.

: grazie al video tutorial, puoi installarlo facilmente da solo. Design compatto: si adatta a qualsiasi ambiente.

Come funziona Leaf Basic?

Leaf Basic preleva l’aria esterna, la filtra e la purifica, per poi immetterla nell’ambiente interno: grazie ad un recuperatore di calore ceramico, che trattiene il calore dell’aria esausta estratta precedentemente sempre dall’ambiente interno, l’aria di rinnovo viene immessa pre-riscaldata.

Il continuo alternarsi dei cicli di immissione ed estrazione consente un ricambio d’aria continuo e quindi un miglioramento della qualità dell’aria indoor.

Perché scegliere Leaf Basic?

Salute : Respira un’aria più pulita e proteggi te e la tua famiglia da allergie e irritazioni.

: Respira un’aria più pulita e proteggi te e la tua famiglia da allergie e irritazioni. Comfort : Goditi un ambiente più sano e confortevole in ogni stagione.

: Goditi un ambiente più sano e confortevole in ogni stagione. Risparmio : Riduci i costi energetici grazie al recupero di calore.

: Riduci i costi energetici grazie al recupero di calore. Sostenibilità: Contribuisci a creare un ambiente più sostenibile.

Conclusione

Leaf Basic è la soluzione ideale per chi desidera migliorare la qualità dell’aria nella propria casa in modo semplice ed efficace. Grazie alle sue numerose funzionalità e al suo design accattivante, è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità e facile da utilizzare.

Vuoi scoprire di più su Leaf Basic? Visita il sito web di Aliaxis e scarica la brochure di Leaf Basic.