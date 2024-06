Variations on metal by Cotto d’Este: l’eleganza di un materiale dalle infinte potenzialità

L’uso del metallo nel mondo del design ha una storia caratterizzata da una continua evoluzione delle ‍tecniche di lavorazione e da sempre più innovative soluzioni‌ estetiche. Versatili e moderni, i metalli, in tutte le loro forme, hanno la capacità di connotare gli spazi con un appeal metropolitano, un tocco futuristico e lucente che con grande fascino si integra perfettamente nei nostri interni.

Le tendenze del 2024 attingono a svariate finiture, prediligendo per lo più i toni dell’argento, dell’acciaio e dello stagno, tonalità fredde che si adattano ad uno stile decorativo contemporaneo. In particolare, sta tornando in auge l’acciaio inossidabile, abbinato al marmo o al travertino, per un risultato minimalista e al contempo lussuoso.

D’altra parte, anche le versioni sfumate delle finiture dorate, così come le profonde tonalità del rame e del bronzo, sono particolarmente amate: vivaci e dinamiche sono in grado di donare agli ambienti un’eleganza misteriosa e seducente, valorizzare la luce e aggiungere un tocco di brillantezza e opulenza.

Il grès porcellanato rappresenta il materiale per un connubio affascinante tra la luminosità dei metalli e l’estetica industriale. Sia che ne riproduca l’effetto con le sue cromature e ossidazioni tipiche o che ne sia elemento a contrasto, è una soluzione di stile capace di coniugare il fascino retrò ad una resa estetica sempre più moderna e all’avanguardia. Infatti, complementi d’arredo e soluzioni di design che integrano dettagli in metallo o ne ricordano le suggestioni sono particolarmente adatte a realizzazioni di lusso come quelle del settore dell’ospitalità e del retail, ma anche per spazi residenziali. Sfumature metalliche possono fungere da colore neutro, a cui affiancare verniciature lucenti o lastre ceramiche eclettiche ispirate alla carta da parati, oltre a completare pavimentazioni dall’effetto cemento o legno con combinazioni dal gusto industrial-chic.

Le collezioni Cotto d’Este

Le collezioni di Cotto d’Este che si ispirano ai metalli o che si integrano armoniosamente con le finiture metalliche sono ideali per progetti di interior design dal sapore metropolitano.

Un look urbano, moderno e concettuale che Cotto d’Este interpreta ai massimi livelli grazie alla continua ricerca estetica, superfici seducenti e alte prestazioni tecniche.