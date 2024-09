Mapei a Cersaie e a Marmomac 2024

A settembre tornano due nuovi imperdibili appuntamenti che vedono Mapei protagonista.

Due vetrine uniche per scoprire da vicino le ultime innovazioni del mondo della ceramica e della pietra e incontrare i professionisti del settore.

Cersaie 2024

Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre presso la Fiera di Bologna va in scena la quarantunesima edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno dal titolo: “A space for architectural design”.

Presente dal 1983, Mapei contribuirà ancora una volta a questo importante evento che riunisce ogni anno migliaia di visitatori alla scoperta delle future tendenze e delle ultime novità nel mondo della ceramica, del design e della progettazione.

Presso lo stand A2, padiglione 25, si potranno scoprire tutte le novità, i sistemi e le soluzioni sostenibili Mapei, in grado di rispondere alle nuove esigenze di architetti, progettisti e di tutti i professionisti del settore.

Lo spazio A8, hall 32, sarà invece dedicato interamente all’applicazione dei materiali. Qui Mapei insieme a Profilpas, società del Gruppo, presenterà a posatori ed esperti l’utilizzo e tutti i vantaggi delle proprie soluzioni.

Da non perdere l’appuntamento di martedì 24 settembre alle ore 13.00 con la tavola rotonda al Café della Stampa (Mall 29-30) firmata Mapei.

Marmomac 2024

Mapei rinnova la sua partecipazione al Marmomac, la più importante fiera internazionale dedicata alla filiera della produzione litica, nella cornice della città di Verona in programma da martedì 24 a venerdì 27 settembre.

Allo stand E2, padiglione 7, l’azienda incontrerà i visitatori per presentare le soluzioni innovative e le novità sostenibili Mapei dedicate alle pavimentazioni architettoniche in pietra e alla loro manutenzione.

L’edizione di quest’anno, dal titolo “Stone takes the stage”, è un percorso tra architettura, design e innovazione per riflettere sul materiale litico e raccontare nuove sperimentazioni.

Tra le novità, The Plus Theatre: un’area nel padiglione 10 dedicata interamente alla cultura e alla formazione attraverso talk, lectio e workshop.

Un evento atteso da tutti i professionisti del settore, con partecipanti internazionali e la presentazione di progetti culturali e novità all’avanguardia.

E come ogni anno Mapei non può mancare.