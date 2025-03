L’ancorante metallico fischer FAZ II Plus è certificato Epd

FAZ II Plus, l’ancorante metallico per carichi pesanti di fischer, è certificato Epd (Environmental Product Declaration).

Il documento Epd descrive l’impatto ambientale legato alla produzione di un prodotto ed è molto importante nell’ambito delle regole e conformità per le gare d’appalto, in adempimento ai Cam disciplinati nel Codice dei Contratti Pubblici e per accedere ai fondi del PNRR.

La certificazione Epd aiuta infine ad ottenere crediti per le certificazioni dei sistemi orientati all’efficienza energetica e al controllo dell’impronta ecologica degli edifici come Leed, Breeam, Dgnb.

Caratteristiche ancorante metallico FAZ II Plus

Versione evoluta del fissaggio FAZ , il nuovo FAZ II Plus, a battere e a espansione ad alte prestazioni, è certificato per carichi statici su calcestruzzo fessurato e per applicazioni sismiche e dinamiche.

Con la collaudata fascetta di espansione e nuovi acciai più resistenti, FAZ II Plus garantisce il trasferimento sicuro nel calcestruzzo di carichi a trazione e taglio elevati, sia per carichi statici che in caso di applicazioni sismiche, con o senza l’uso della rondella di riempimento FFD – kit sismico e sollecitazioni dinamiche cicliche di fatica, dove invece è obbligatorio l’utilizzo del Dynamic Set.

Nelle versioni da M8 a M24 l’installazione è ancora più rapida e non necessita della pulizia del foro, come attestato dal Rapporto Esperto ufficiale rilasciato da IEA di Stoccarda.

L’impiego di acciai ad alta resistenza garantisce anche valori di trazione e taglio più elevati.

FAZ II Plus è certificato per categoria di prestazione sismica C1 e C2 per i diametri da M10 a M24 e resiste alle elevate sollecitazioni sismiche con e senza l’uso della rondella di riempimento FFD. L’ETA 20/0897 certifica il FAZ II Plus per carichi dinamici per i diametri M16-M20-M24 con l’impiego del Dynamic Set.

La valutazione tecnica indipendente rilasciata da FAST3 di Stoccarda attesta per FAZ II Plus (M10-M12-M16) una vita utile di servizio fino a 120 anni, garantendo la sicurezza per le costruzioni che richiedono una lunga durata.

In presenza di azioni sismiche, l’utilizzo della rondella di riempimento FFD – kit sismico garantisce il corretto riempimento dello spazio anulare tra l’ancorante FAZ II Plus ed elemento da fissare, massimizzando la resistenza sismica C2 a taglio.

In presenza di azione dinamica ciclica di fatica, è obbligatorio usare il “Dynamic Set”, riempendo lo spazio anulare con resina con resistenza a compressione ≥ 50 N/mm² (come. FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB).

Applicazioni e materiali di supporto

FAZ II Plus è disponibile nelle versioni in acciaio zincato, acciaio inossidabile R, acciaio con alta resistenza alla corrosione HCR.

FAZ II Plus in acciaio zincato è ideale per l’ancoraggio- in ambienti interni e asciutti – di carpenterie pesanti in acciaio e legno, ringhiere, cancelli e balaustre, passerelle e mensole portacavi, applicazioni in presenza di carichi dinamici come nel caso di ascensori, piattaforme elevatrici, nastri trasportatori, macchinari e pompe.

È approvato per calcestruzzo fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60.

Idoneo per calcestruzzo C12/15; calcestruzzo C80/95; calcestruzzo con fibre di acciaio; mattone pieno in silicato di calcio

FAZ II Plus è idoneo per installazione passante, non passante e per installazione distanziata grazie alla lunga filettatura. L’ancorante è installato correttamente una volta raggiunta la coppia di installazione prestabilita.