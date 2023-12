BigMat Unika Milano sbarca a Genova e raddoppia a Bologna

BigMat Unika Milano spa, società consorziata al gruppo BigMat, estende la propria presenza in Liguria, con un nuovo centro di distribuzione di materiali per edilizia nella città di Genova, e raddoppia la propria presenza in provincia di Bologna, con una nuova apertura a San Lazzaro di Savena, attraverso la propria partecipata Unika Bologna srl.

Un unico distributore per le imprese edili del nord Italia

BigMat Unika continua quindi a implementare il proprio programma di sviluppo che ha lo scopo di dare la possibilità a tutte le imprese di costruzioni che operano nel nord Italia, di poter avere al proprio fianco nelle maggiori città, un unico distributore di riferimento per i migliori materiali da costruzione.

Con queste due nuove aperture, attive da gennaio 2024, diventano 7 i K Stores di BigMat Unika in 4 delle maggiori città italiane, oltre ai 2 show room “Eka Finiture per la Casa” nelle città di Milano e Bologna, a cui si uniranno altri due nuovi K Stores in altrettante città del nord Italia nel corso del 2024. Uno sviluppo all’insegna dello slogan: “Unika.Your K partner for building”.