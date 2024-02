Una doccia nel relax e nella natura grazie ai prodotti per l’outdoor di Damast

Un’immersione nello stile jungle quella dei prodotti Damast, che vede protagonisti Afrodite e le praticità con le colonne Eva e Lilith, accompagnati da Adamo e Naama, le novità del 2024.

Il relax è servito con le docce Damast

Il relax è servito con le colonne doccia freestanding e pratiche Eva, Lilith e le nuove nate Adamo e Naama o del soffione Afrodite in perfetto stile jungle.

Un rigenerante rituale che può avvenire in una raffinata Spa o all’aria aperta, sia a bordo di una piscina, nel verde di un giardino, sotto un portico, su un assolato terrazzo o, perché no, in spiaggia vista mare o lago immersi nei colori della natura. Le proposte outdoor di Damast sono realizzate in acciaio inossidabile Aisi 316L. Questo materiale, scelto dalla doccetteria Damast perché ecologico, robusto, salutare ed eterno, è durevole e in grado di assicurare miglior resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici ed ai cloruri, come può accadere nel caso di installazioni in ambienti marittimi o a bordo piscina.

Non solo solidità, per Damast l’attenzione al design è irrinunciabile: così, Lilith, Eva ed Afrodite con le loro linee moderne ed essenziali diventano un valido elemento decorativo ed arredano con stile anche gli spazi esterni.

Lilith, Eva, Afrodite e Adamo

Afrodite esprime la leggerezza dell’essenzialità. E’ un soffione a parete composto da una lastra di acciaio inossidabile dalla quale scaturisce un getto a cascata di ben 25 cm di larghezza. Le sue dimensioni sono importanti, circa 17 cm di altezza per 25 cm di larghezza, e si protende verso l’esterno, incurvandosi, a circa 10 cm dalla parete. Si fissa a muro tramite un unico foro ed è in acciaio inossidabile lucidato a specchio. E’ completo di Kit Elegance cromato composto da miscelatore incasso quadro con deviatore a 2 vieQ2, doccia a mano mono getto Pixel e flessibile antitorsione150 cm.

Lilith è perfetta per adattarsi in maniera minimal ad ogni ambiente. Freestanding e versatile, il suo corpo slanciato(Ø 63x2320mm) termina inarcandosi ad angolo acuto nel soffione in acciaio inossidabile Aisi316L spazzolato. È dotata di miscelatore e deviatore incorporati, per scegliere la potenza e la temperatura preferita del getto d’acqua, di una pratica doccia a mano mono getto in acciaio inossidabile Aisi316L spazzolato e di flessibile anti torsione nello stesso materiale.

Eva, dalle linee moderne ed eleganti, è caratterizzata dal corpo colonna autoportante (Ø 63×2273 mm) con braccio doccia dalle linee sinuose e tondeggianti che termina nel soffione rotondo importante (Ø 250×2 mm) capace di garantire un getto ampio ed avvolgente. Anch’essa propone miscelatore e deviatore incorporati, oltre a doccia a mano monogetto e flessibile anti torsione, entrambi in acciaio inossidabile Aisi 316L spazzolato.

Adamo, imponente e maestosa, è caratterizzata dal corpo colonna autoportante (Ø 89×2229 mm) con soffione che incorpora4 file da 11 ugelli in silicone da cui scaturisce un ampio getto a pioggia. Anch’essa propone miscelatore e deviatore incorporati, oltre a una bocca lava piedi entrambi in acciaio inossidabile Aisi316L spazzolato.