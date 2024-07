Un assaggio di Caseitaly Expo sul nuovo numero di Lattoneria

L’appuntamento è fissato per l’inizio del prossimo anno, che ormai si avvicina. Caseitaly Expo si svolgerà alla Fiera di Bergamo dal 12 al 14 febbraio 2025. La nuova manifestazione, che avrà un respiro internazionale, sarà riservata agli operatori del settore, e sarà focalizzata sia sulle nuove costruzioni sia su quelle da riqualificare. A questa iniziativa, che si prospetta come un’occasione unica per gli operatori dell’involucro, dedica ampio spazio il nuovo numero di Lattoneria, la rivista dell’associazione Pile realizzata da Virginia Gambino Editore. Gli organizzatori di Caseitaly Expo sono l’Associazione Caseitaly, già attiva nella promozione delle imprese del settore, e Promoberg (la società che gestisce Fiera Bergamo). Il format Caseitaly, che nel 2018 e 2019 (pre covid) ha agevolato la presenza di imprese italiane anche in fiere all’estero, diventa quindi strutturale. La rivista anticipa i temi dell’evento, che va segnato subito in agenda.

Il nuovo numero di Lattoneria pubblica anche altri articoli interessanti. A partire da un’altra anticipazione, quella che riguarda il primo Convegno Nazionale dei Lattonieri in programma a inizio dicembre a Villa Quaranta (Pescantina, Verona). Anche in questo caso, mentre la macchina organizzativa è già in moto, la rivista profila i contenuti che saranno al centro dell’evento.

Una novità che presenta il magazine è Warehouse, nuova rubrica dedicata alla gestione del magazzino: un aspetto centrale e in continua evoluzione per tutte le aziende. A firmarla è Andrea Payaro, docente ed esperto del ministero dello Sviluppo Economico (Ice).

Accanto a tante case history che hanno al centro l’utilizzo innovativo della lattoneria, sul nuovo numero della rivista i lettori troveranno anche una sezione speciale dedicata alle facciate. Perché materiali, design e nuove soluzioni dei lattonieri sono sempre più al servizio dei progettisti anche per quanto riguarda la superficie verticale degli edifici. Non perdete il nuovo numero di Lattoneria!

SFOGLIA LA RIVISTA