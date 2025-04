Terza edizione per il Quaderno Tecnico Laterlite, dedicato a consolidamento e rinforzo strutturale

Giunto alla sua terza edizione, il Quaderno Tecnico Laterlite si rinnova con una veste ampliata e ancora più ricca di contenuti. Il documento rappresenta un riferimento per la progettazione dei sistemi di consolidamento e di rinforzo strutturale con l’integrazione sinergica dei tre brand Laterlite – Leca, CentroStorico e RureGold – all’interno di un unico strumento operativo.

Il Quaderno Tecnico si articola in sette sezioni, ciascuna dedicata a un particolare ambito di intervento:

1. Ripristino di strutture in calcestruzzo armato e muratura;

2. Rinforzo di elementi strutturali in calcestruzzo armato con sistemi FRCM, FRP e HPFRC;

3. Rinforzo di elementi strutturali in muratura con sistemi FRCM, CRM e intonaci fibrorinforzati;

4. Rinforzo di solai di piano in calcestruzzo, legno e acciaio con sistemi FRCM, FRP, HPFRC e consolidamento con calcestruzzi leggeri strutturali e connettori;

5. Rinforzo di strutture voltate con sistemi FRCM e riempimenti alleggeriti;

6. Interventi di messa in sicurezza con presidi antiribaltamento e presidi antisfondellamento;

7. Prodotti.

Il documento è scaricabile gratuitamente dal sito RureGold, e vi è inoltre la possibilità di scaricare le singole tavole progettuali in formato DWG e PDF nella sezione dedicata, con dettagli progettuali, costruttivi e applicativi relativi alle soluzioni proposte. Ogni tavola è corredata da immagini e riferimenti ai prodotti impiegati, offrendo un supporto completo ai professionisti del settore.

Il Quaderno Tecnico Laterlite fornisce indicazioni operative specifiche per tecnici e imprese, guidandoli nella scelta delle tecnologie e dei materiali più idonei al conseguimento degli obiettivi di progetto.

Prodotti Laterlite per la sicurezza strutturale e antisismica

Le diverse linee di prodotti Laterlite per la sicurezza strutturale e antisismica comprendono:

materiali per il ripristino e il consolidamento dei supporti;

sistemi compositi FRCM e FRP per il rinforzo delle strutture in muratura e in calcestruzzo,

sistemi CRM – Intonaco Armato;

sistemi per il consolidamento dei solai con i connettori CentroStorico e i calcestruzzi leggeri strutturali e HPFRC;

sottofondi e massetti alleggeriti a base argilla espansa Leca;

presidi antiribaltamento e antisfondellamento dei solai.

Il punto di forza dei sistemi tecnici Laterlite risiede nella costante sperimentazione delle soluzioni costruttive, realizzata in collaborazione con le principali università italiane. Questo approccio garantisce elevati standard qualitativi e un supporto tecnico altamente specializzato, rendendo il Quaderno Tecnico uno strumento imprescindibile per progettisti e imprese impegnati nel consolidamento e nel rinforzo strutturale.