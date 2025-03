Tendenze outdoor 2025 per terrazzi, giardini e balconi

Le tendenze outdoor del 2025 saranno cozy. Comfort è la parola chiave, il nuovo lusso, il trend imposto dai millenials e dalla gen Z: terrazzi, giardini e balconi dovranno essere non solo l’estensione della casa, ma templi dedicati al riposo, all’assoluto relax e al benessere, specialmente se sostenibile, un vero break dalla frenetica quotidianità.

Largo, quindi, alla progettazione di oasi verdi dove respirare ossigeno, nelle quali immergersi per rigenerarsi, con un arredamento ecologico e commestibile, poiché negli anni Venti il green dedicato alla cucina è l’elemento imprenscindibile.

Barbecue e cucine all’aperto

È un fiorire di barbecue e collezioni di piani cottura all’aperto.

Come i barbecue di Palazzetti, che ha creato la nuova linea In Giardino, poiché anche la griglia deve avere il suo regno, per divertirsi in compagnia.

Così come K-Garden di Ernestomeda, studiata con lo scopo di ridisegnare e progettare nuovi spazi di convivialità en plein air. La loro nuova collezione è un’evoluzione del progetto K-Lab, cucina dal design raffinato e dall’anima tecnica, caratterizzata da banchi di lavoro attrezzati che connotano un ambiente efficiente e informale. Nonostante mantenga le stesse caratteristiche estetiche, si è arricchita di postazioni multifunzionali, composte da piastre, griglie, ma anche barbecue, sia elettrico che a gas.

Joe Bastianich è diventato il nuovo volto di Fògher, sponsorizzando un nuovo capitolo per l’azienda che da gennaio 2025 lancia una nuova linea di cucine per esterno.

Oppure c’è Àtria, realizzata interamente in acciaio inox, che la rende adatta a qualsiasi contesto outdoor.

Vasi e fioriere di design

Spazio anche a vasi rigogliosi di essenze sul balcone, ma anche piante da frutto in giardini verticali o in spaziose fioriere per chi gode di ampie terrazze.

Orti botanici, fiori e piante nei giardini sono infatti un must: prodotti sani e a chilometro zero per imbandire e decorare la tavola, ed extra ricambio di ossigeno 365 giorni all’anno sono il vero privilegio di oggi.

Ethimo e Studio Pepe hanno disegnato apposta una nuova linea di vasi per valorizzare la bellezza della natura e decorare l’outdoor. Si tratta di Innesti, esemplari delicati nelle cromie, eleganti e accoglienti nelle forme, che rivelano un affascinante incontro tra materia e natura.

Realizzata in cemento alleggerito, la linea si compone di tre modelli dai profili morbidi, ciascuno può vivere singolarmente oppure dare vita a diverse configurazioni, così da accogliere le più differenti composizioni di piante e fioriture, e arredare spazi outdoor di qualsiasi dimensione.

Arredamento per esterni e illuminazione

Anche l’occhio però vuole la sua parte: l’arredamento, estensione dell’indoor, muta forma. La plastica lascia il posto a materiali moderni e naturali come il legno, il bambù nel suo grande ritorno, ma anche laminato, acciaio e semplice pvc, duraturi e inscalfibili.

Come Vis-à-Vis, il sistema di chaise lounge proposto da Kreoo che sostengono sedute di relax e poggiatesta in lino.

Oppure la nuova linea Wellness Therapy di Alberto Apostoli e Varaschin, che presentano una chaise longue multisensoriale e multifunzionale.

Ma non solo: comodità ed estetica convivono nella Gentleman di Fabio Valentini, fresca, moderna e senza tempo.

Tra le alternative l’arredamento di Musola che con la nuova collezione Boira e il Divano Baga è arrivato anche a Parigi.

Rubelli ha presentato una poltrona tessile d’eccellenza, mentre le scelte di Ethimo sono molteplici, per dedicare il giusto spazio a relax e convivialità, magari nello scenografico nido Hut, della collezione Swing, oppure l’intramontabile scelta di mobili fra comfort e tessuti pregiati Elisir, che si adatta a tutti i tipi di outdoor.

La collezione Keir, firmata da Enzo Berti è proprio per stare all’aria aperta: comprende coffee table in differenti forme e configurazioni e sedute liberamente posizionabili nello spazio, in indoor o outdoor.

Sempre l’onda della sostenibilità guida la progettazione, alternando lo stile funzionale e minimal a quello colorato e boho (parola che deriva dall’insieme dei vocaboli bohémien e homeless, nel senso di anticonformista), con palette e texture monocromatiche dai colori naturali. Verde scuro, arancione, sabbia, blu cobalto e terracotta sono protagonisti indiscussi. I materiali sono morbidi: velluto, canapa, cotone e bouclé amplificano il senso di comfort.

Nel ritorno alle origini, tecnologia e funzionalità restano però al centro, per garantire il massimo del benessere: luci naturali, calde e soffuse, pannelli solari e verande high tech, oltre che a cucine e barbecue per l’esterno a emissioni zero, insieme a pavimentazioni in materiali ecologici.

Disegnata da Simone Cagnazzo per Liu Jo Living, la nuova collezione Aperitivo ad esempio celebra l’arte e la tradizione dell’aperitivo italiano, con mille colori. Composta da due tavolini tondi con struttura in acciaio inossidabile nero, questa collezione è concepita per accompagnare e valorizzare l’atmosfera conviviale fatta di momenti speciali con amici e famiglia.

Per illuminare, Rossini Group, che ha la luce nel Dna, propone tutto quello che serve per poter arredare con la luce il proprio esterno: applique, faretti da incasso, lampade e anche soluzioni particolari.

Martinelli Luce è specializzato anche in lampade a sospensione per esterno, dalle soluzioni colorate a quelle minimal e industrial, fino a onirici globi che illuminano soffusamente l’atmosfera.

Ethimo e Luca Nichetto creano nuove ispirazioni décor per illuminare e caratterizzare gli spazi esterni, tra know-how tradizionale e design contemporaneo. Come Lustra, la nuova lampada da terra, lavorata in ferro battuto, materiale reinventato, tra sperimentazione e innovazione, per personalizzare e arricchire gli spazi abitativi di oggi, per arredare l’outdoor, conservando quel caratteristico e affascinante aspetto ornato.

Pavimenti per esterni

Il pavimento è anch’esso un elemento fondamentale.

Il lato avvolgente della pietra lo mostra Nereidi, la collezione di Energieker, che riproduce un’eleganza discreta e sofisticata, mentre Marmi Imperiali e Intarsi Tagina rappresentano una soluzione di lusso per professionisti che desiderano creare ambienti unici. Per pareti rilassanti, invece, Tiempo di Ragno ha la soluzione giusta.

Orti e spa all’aperto

La ricchezza della natura può essere ricreata anche nel proprio giardino, che può diventare una vera e propria oasi di benessere con un arredamento curato e distensivo, con divani dai morbidi cuscini e grandi tavolate per avocare a sé gli affetti, insieme a cucine funzionali e di design e barbecue per alimentare la passione per la cucina, con frutti e ortaggi coltivati a chilometro zero.

Coltivare la terra con le proprie mani, poi, è una delle tendenze outdoor 2025: un’attività sana, soddisfacente e a costo quasi zero. Un regalo per noi e per il pianeta, dove tutto si può fare tra digitalizzazione e piante sostenibili, resistenti alla siccità, ma anche utilizzando materiali di riciclo per la coltivazione e l’arredamento.

Insomma, il giardino diventa un’esperienza nella quale immergersi per rilassarsi, meditare e riconnettersi con la natura tramite verde, acqua, suoni e luci.

Un santuario per corpo e mente, un luogo per rilassarsi dove ricreare e costruire anche piccole spa, docce emozionali e piscine dove distendersi nel periodo estivo, godendo dei benefici delle essenze.

La piscina riscaldata può essere inoltre dotata di colonne doccia dalle linee raffinate e discrete, come quelle della collezione Outdoor di Gessi che trasferisce open air l’idea di design dell’azienda.

Terrazze e balconi

Tra le tendenze outdoor 2025 più recenti, l’esterno diventa prolungamento dell’interno. Un secondo salotto dove poter respirare aria fresca e lasciarsi accarezzare dalla brezza ricreata dalle piante, dal pavimento fino al tetto.

Ad esempio, la pergola bioclimatica Kedry Skylifedi Ke, insieme alla collezione Kedry Prime, con la chiusura a vetrate Line Glass, è in grado di trasformare gli spazi esterni in veri e propri ambienti da vivere a tempo pieno.

Il mobilio, in casa come fuori, segue tendenze sostenibili, eco compatibili e innovative, ma anche lussuose, di qualità e veloci nel montaggio.

Gli stili per le terrazze e balconi si dividono fra il semplice e lineare e il ritorno del bohémien, che sembrava surclassato, e oggi è al top delle tendenze, con colori, texture e stili che ricordano terre lontane e orientali, tra l’allegro e il gitano.

Amache, poltrone a sospensione e divisori da parete la fanno da padrone per creare un’atmosfera di comfort e relax.

di Alice Fugazza