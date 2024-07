Tecnomat: la scelta ideale per trasformare il bagno in un ambiente unico

Tecnomat si propone come partner ideale per la realizzazione di un ambiente bagno completo, offrendo una vasta gamma di soluzioni che coniugano estetica, funzionalità e innovazione. Oltre 4mila prodotti tecnici certificati e di design, delle migliori marche a prezzi meno cari, per trasformare il bagno in un’oasi di benessere.

Dai pavimenti e dai rivestimenti in gres porcellanato fino alla fornitura di sanitari, vasche, chiusure e piatti doccia e accessori, Tecnomat è il partner ideale e il punto di riferimento nel mondo dei materiali tecnici per piccoli e grandi cantieri.

L’azienda vanta un’ampia selezione di soluzioni dal design ricercato e moderno, in grado di adattarsi a qualsiasi stile e metratura.

Dai mobili sospesi alle vasche freestanding, dai sanitari di design e con sistemi di scarico idrici efficienti, ai box doccia eleganti con riduttori di flusso, che permettono di ridurre significativamente i consumi di acqua ed energia, ogni punto vendita offre, in un unico luogo, un’ampia gamma di soluzioni complete e in pronta consegna, per creare un bagno che sia allo stesso tempo esteticamente appagante, altamente funzionale e rispettoso dell’ambiente.

Tecnomat mette a disposizione dei propri clienti un team di esperti qualificati in grado di fornire una consulenza personalizzata per la scelta dei prodotti più adatti. L’azienda offre inoltre un servizio di progettazione e assistenza post-vendita per garantire un’esperienza unica.

Pavimenti e rivestimenti:

Squere : una collezione di pavimenti in gres porcellanato in quattro tonalità – Greige, Grey, Dark e White – che si distingue per il suo design elegante e moderno, perfetto per ambienti sia classici che contemporanei.

Wolf: una serie di pavimenti in gres porcellanato effetto legno, disponibile nelle varianti Grey e White, che dona calore e naturalezza all'ambiente bagno.

Elite: una linea di pavimenti in gres porcellanato di grande formato, disponibile nei colori Cold e Black, che si caratterizza per la sua resistenza e raffinatezza.

Sanitari:

Giulietta: una linea di sanitari sospesi dal design essenziale e moderno, che comprende vaso, bidet e copriwater.

Lara: una serie di sanitari filo muro, dotati di tecnologia senza brida per un maggiore igiene, che include vaso, bidet e copriwater.

Docce e vasche:

Nature: un piatto doccia in ceramica rettangolare dalle linee semplici e moderne, disponibile in diverse misure.

Venus: una cabina doccia completa di porta e pannello fisso, realizzata in cristallo temperato da 6 mm, che garantisce sicurezza e comfort.