Design, funzionalità e tecnologia per le novità di Rubinetteria Paffoni

Nata nel 1953 a Pogno (Novara), Rubinetteria Paffoni continua a essere sinonimo di innovazione nel mondo della rubinetteria: creatività e cura artigianale tipici del made in Italy si uniscono alla ricerca della qualità sotto ogni punto di vista. L’azienda ha portato a Cersaie 2024 diversi prodotti (Pad. 22 – Stand B115) che riassumono funzionalità e tecnologia.

COMPACT BOX: nuova serie di rubinetti incasso per applicazioni doccia e vasca composta da miscelatori o termostatici a una, due o tre uscite/funzioni, con design minimale in forma tonda o quadra (disponibile con finiture Cromo, Steel Looking, Nero Opaco, Bianco Opaco, Oro, Oro Spazzolato). La parte ad incasso universale è studiata per semplificare le operazioni di installazione e verifica durante le attività di cantiere. Le parti esterne vengono fornite separatamente in un secondo momento e contengono tutti i frutti funzionali di comando e controllo dell’acqua e tutte le parti estetiche di finitura del prodotto.

ELLE: serie di rubinetti per bagno e cucina con un look più aggressivo e di tendenza, disponibile nella classica finitura cromata e nelle moderne finiture Nero opaco e Steel Looking. Il lavabo è disponibile in tre altezze differenti: Standard, Medio e Prolungato.

JO: nuova serie completa di rubinetteria sanitaria caratterizzata da superfici tonde, texture tattili presenti sul comando e prestigiose finiture cromo e nero opaco.

JOKER: nuova serie completa di rubinetteria sanitaria caratterizzata da superfici tonde. L’introduzione della leva ad anello sul comando permette una gestione confortevole e semplificata delle operazioni di utilizzo. Disponibile nelle finiture Cromo e Nero Opaco.

MODULAR BOX: nuova serie di rubinetti incasso per applicazioni doccia e vasca, composta da quattro differenti combinazioni ove il controllo della temperatura è esclusivamente termostatico mentre la distribuzione è comandata singolarmente per ogni uscita/funzione. Declinata con finiture Cromo, Steel Looking, Nero Opaco, Bianco Opaco, Oro, Oro Spazzolato.

TILT: nuova serie completa di rubinetteria sanitaria caratterizzata dalle dimensioni contenute, dalla sottigliezza della bocca di erogazione e della leva comando. Riflessi ricercati, profili e superfici si alternano facendosi accarezzare dalla luce. Delicatezza formale, espressione minimale di praticità, declinata in una vasta gamma di finiture: Cromo, Steel Looking, Nero Opaco e Bianco Opaco.