Più finiture, tre nuovi vetri e altezza fino a 245 centimetri per il box doccia Samo

Samo annuncia una serie di novità che arricchiscono l’offerta del box doccia Open. Oggi la proposta si arricchisce infatti con l’introduzione di nuove cromie della collezione Atelier e con l’intera palette della collezione DolceVita, offrendo così ai clienti ancor più spazio per la personalizzazione dell’ambiente bagno.

Tra le novità anche tre nuovi pannelli in vetro temperato: con effetto cannettato (disponibile in esclusiva sul modello Open 6), con vetro sfumato Nuvola (su Open 8) e in versione Extrachiaro su tutte le versioni. Tutte e tre le varianti sono dotate di uno speciale trattamento anticalcare che facilita la pulizia quotidiana.

Il box doccia Open di Samo vanta elementi strutturali ridotti al minimo, che garantiscono massima stabilità e durevolezza. La sua struttura è facilmente coordinabile con vari elementi e stili, sia in ambito residenziale che contract, grazie all’ampia gamma di finiture disponibili.

Inoltre, l’altezza del box doccia può essere calibrata, su richiesta, fino a 245 centimetri. Un’integrazione strutturale pensata per soddisfare anche i progetti più esigenti, in contesti sia domestici che hospitality.