Tacanova: una valvola di miscelazione per gli impianti solari termici

Si chiama NovaMix la soluzione pensata da Taconova per garantire efficienza e sicurezza ai sistemi solari termici per la produzione di acqua calda.

Negli impianti di acqua potabile che integrano pannelli solari, ad esempio, le valvole di miscelazione NovaMix si installano in posizione centrale oppure direttamente davanti al punto di prelievo e consentono di ridurre le temperature più elevate dell’acqua a un valore costante, evitando il pericolo di scottature e migliorando il rendimento dell’acqua calda disponibile.

Le valvole

Le valvole dell’azienda svizzera svolgono però un ruolo cruciale in tutti i sistemi a energia rinnovabile, in particolare nel caricamento dell’accumulo da parte di caldaie a combustibile solido, perché contrastano la formazione di condensa durante il processo di accensione e riducono così notevolmente la formazione di catrame e la corrosione della caldaia.

Funzionano inoltre in totale autonomia, senza l’impiego di energia ausiliaria, una caratteristica che ne aumenta l’efficienza nel tempo. Affidabilità e durata a cui concorrono anche i rivestimenti antiaderenti per prevenire i depositi di calcare.

Estremamente versatili, questi dispositivi trovano un efficace campo d’impiego anche nei sistemi di riscaldamento radiante, perché permettono di ottenere la temperatura di mandata desiderata, con evidenti vantaggi in termini di efficienza energetica e riduzione degli sprechi. Sempre nel campo del riscaldamento e della climatizzazione possono inoltre essere impiegate come valvole deviatrici per la separazione dei fluidi.

Precise e controllate

Tutte le valvole di miscelazione NovaMix sono regolabili in continuo e presentano un’elevata precisione di controllo. Le speciali guarnizioni riducono al minimo la miscelazione dell’acqua fredda nelle diverse versioni.

Nelle applicazioni solari, un unico modello di valvola Taconova consente inoltre di svolgere tutte le funzioni, ottimizzando tempi di consegna e costi di magazzino.