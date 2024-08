In Italia il 40% dell’acqua immessa nella rete, cioè 3,4 miliardi di metri cubi, è dispersa ogni anno, con il risultato di siccità sempre più drammatiche. Allo stesso tempo, aumenta l’incidenza di catastrofi legate al ciclo delle piogge. Nel 2023, per esempio, ci sono stati 378 eventi meteorologici estremi, con un incremento del 22% rispetto al 2022, e un numero di vittime molto elevato: 31. Alluvioni, frane e grandinate, innescate dalle temperature eccezionali, hanno reso l’Italia un Paese sempre più a rischio.

Per questo occorre investire sulle tecniche di gestione della risorsa idrica: è questo il focus di uno approfondimento speciale dedicato al drenaggio che è allegato al nuovo numero di YouTrade.

Lo Speciale Drenaggio presenta una doppia lettura: ampi articoli, con analisi, grafici e tabelle entrano nel dettaglio di quella che è la situazione italiana, con le sue debolezze, ma anche con qualche punto di forza. Leggi, norme e disposizioni europee sono riportate a testimonianza che il quadro normativo per intervenire c’è. Accanto alla fotografia del sistema idrogeologico, inoltre, lo Speciale Drenaggio pubblica anche le migliori soluzioni per affrontare questa emergenza, che a ogni primavera e autunno diventa puntualmente di drammatica attualità. Sistemi per il drenaggio, per la canalizzazione o per una ottimale gestione delle acque sono presentati assieme alle loro più efficaci collocazioni, che si tratti di un bacino di raccolta che evita esondazioni, oppure del riciclo all’interno di un sistema condominiale. Lo Speciale Drenaggio, insomma, è un’occasione di lettura, ma anche di utile strumento da consultare per chi opera all’interno della filiera dell’edilizia e delle costruzioni, non lasciatevelo scappare.

