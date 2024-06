Su YouTrade i lavori del Pnrr, il dopo superbonus e il ritorno di Edil24 a Bergamo

Che cosa succederà all’edilizia e alla distribuzione di materiali ora che il superbonus, la gallina dalle uova d’oro, è stata spennata dal governo? La decisione non ha fatto piacere, anche per le modalità con cui è stata decisa. E l’argomento non poteva sfuggire a YouTrade, che sul nuovo numero della rivista realizzata Virginia Gambino Editore ne dà conto diffusamente. Ma, sempre lo stesso periodico, ha deciso anche di fare il punto sul Pnrr, il Piano che apre delle prospettive interessanti, con una mole di investimenti che, se non eguaglia quella del superbonus, rimanda pur sempre a un notevole business. Sullo stesso numero della rivista leader nel mondo della distribuzione edile si parla di meteo: non quello che si consulta per il fine settimana, ma quello capace di influire sulle dinamiche costruttive. Un argomento, per rimanere al clima, sempre più caldo (e anche piovoso in certe zone).

I lettori troveranno interessante anche un report sul ritorno di Edil24, la fiera dedicata all’edilizia che è tornata a Bergamo dopo nove anni, con un buon successo. Cronaca e interviste raccolte da YouTrade testimoniano l’esito positivo dell’evento.

Tra i servizi speciali presenti sul nuovo numero del periodico, inoltre, vanno segnalati quello dedicato ai nuovi sistemi costruttivi, denso di case history, materiali e soluzioni innovative per il mondo dell’edilizia. Un altro speciale, invece, si occupa di sistemi antisismici e isolamento delle pareti esterne e interne. Anche in questo caso le novità non mancano, in alcuni casi davvero sorprendenti.

Come sempre, YouTrade pubblica anche tante notizie che riguardano da vicino le imprese, prodotti, idee, servizi. E tante rubriche che aggiungono contenuti a quella che è uno strumento indispensabile per i professionisti della distribuzione edile. Non perdete il nuovo numero di YouTrade!

GUARDA L’ANTEPRIMA